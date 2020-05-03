Harman Ne Demek? Tdk'da Harmancılık Ve Harman Çevirmek Kelime Anlamı Nedir?

Harman kelimesi köken itibari ile Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan girmiş olan harman kelimesi sözlüklerde farklı anlamlarda açıklanmaktadır. Kısaca harman kelimesi biçilen tahılın biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerinin başaklarından ayrılması manasına gelmektedir.



Harman Ne Demek?



Farsça kökenli bir kelime olan harman kelimesi dilimizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunda harman kelimesinin hangi anlamlara geldiğini bulmak mümkündür. Harman kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:



- Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.

- İşin yapıldığı yer veya mevsim.

- Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir birleşim oluşturma işi.

- Selüloz açılması aşamasından başlayıp kağıt veya karton sayfasının meydana gelmesine kadar kullanılan bir veya birkaç kağıt hamuru ile diğer malzemelerin meydana getirdiği sulu süspansiyon.

- Herhangi bir şeyin toplu halde ve çok bulunduğu şey.



TDK'da Harmancılık ve Harman Çevirmek Kelime Anlamı Nedir?



Harman kelimesinden türemiş harmancılık kelimesi ve harman çevirmek deyiminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde açıklanmıştır:



Harmancılık: Harmancının yaptığı iş.

Harman Çevirmek: Harmanlamak.