Hasbelkader Ne Demek? Tdk'ya Göre Hasbelkader Kelimesinin Anlamı Nedir?

Özellikle romanlarda ya da bazı yazılı kaynaklarda hasbelkader kelimesi ile karşılaşılır. Bu doğrultuda hasbelkader kelimesinin, ‘rastlantı sonucu olarak, rastlantıyla’ şeklinde Türk Dil Kurumu üzerinden anlam taşıdığını söylemek mümkün.



Hasbelkader Ne Demek?



Hasbelkader kelimesi TDK açısından bakıldığı zaman, ‘rastlantı ile ya da rastlantı sonucu’ ifadesi taşıdığı görülmektedir. Herhangi bir durum ya da olgu açısından yaşanan rastlantıyı dile getirir.



‘’Hasbelkader onunla bugün karşılaştık.’’



Bu şekilde amaca uygun farklı cümlelerde ya da tek başına kullanabilirsiniz.



TDK'ya Göre Hasbelkader Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre hasbelkader kelimesinin kısaca anlamı, ‘tesadüfen’ olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda rastlantı sonucu veya rastlantıyla ve biçiminde de ifade etmek mümkün. Türkçede yerleşik olarak hala günümüzde yaygın kullanılan bir kelimedir. Ancak özellikle televizyonları dizi veya filmler ile beraber farklı programlarda çok sık karşılaşılır.



Eskilerden gelen bir sözcük olduğu için bazı kaynaklarda çok fazla cümle içerisinde geçtiği görünür. Tesadüfi ya da rastlantı sonucu gibi anlamları ile beraber, cümle içerisinde gördüğünüz zaman hasbelkader kelimesiyle cümleyi anlayabilirsiniz. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede yer alan hasbelkader, özellikle bir rastlantı ya da tesadüfi bir durumu daha vurgulu şekilde anlatma imkanı verir.