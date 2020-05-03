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    HaberlerEğitim Haberleri Haşin Ne Demek? Tdk'da Haşinleşme Ve Haşinlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?
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    03.05.2020 - 19:50 |

    Haşin Ne Demek? Tdk'da Haşinleşme Ve Haşinlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Haşin kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkiye'de toplumun büyük bir kesimi tarafından anlamı bilinen bir kelime olarak öne çıkmaktadır. Bu kelime ile beraber sadece türemiş sözcükleri de öğrenebilir ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Haşin ne demek? TDK'da haşinleşme ve haşinlik kelimelerinin anlamı nedir? İşte, merak edilenler.

    Haşin Ne Demek? Tdk'da Haşinleşme Ve Haşinlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Haşin kelimesi TDK üzerinden, ‘Gönül kırıcı olan, sert ve kırıcı’ anlamları ile ifade edilir. Bu durum daha çok herhangi bir cümle üzerinden gönül kırmak olarak bilinir.

    Haşin Ne Demek?

    Haşin herhangi bir cümle içerisinde çok sert ve kırıcı şekilde karşı tarafı incitmek olarak anlatılmaktadır. Her ne kadar halk arasında güçlü ve sert kişilik olarak öne çıksa dahi aslında böyle değildir. Kalp kırıcı bir söz olarak kısaca anlatmak mümkündür.

    TDK'da Haşinleşme ve Haşinlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Haşin kelimesinin Türk dil kurumu üzerinden türemiş sözcükleri de bulunmaktadır. Bunlar içerisinde haşinleşme sözcüğü kelime anlamı olarak, ‘haşinleşme eylemi’ olarak tanımlanmaktadır. Yani daha geniş anlam ile ifade etmek gerekirse, daha sert ve kırıcı sözler ile cümle kurmaktır.

    Haşinlik kelimesi TDK ya göre ise, ‘haşin olma durumu’ biçiminde karşımıza çıkıyor. Yani burada anlatılmak istenen söylenen bir sözün çok sert ifadeler taşıdığıdır.

    ‘’Haşin sözlerin beni etkilemez.’’

    ‘’Haşinleşmeden önce bir dinle’’

    Bu şekilde farklı cümleler eşliğinde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Özellikle gündelik yaşamda sıkça kullanılan bir kelime olarak türemiş sözcükleri ile beraber öne çıkıyor.

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