Türk Dil Kurumunun sitesi üzerinden aratılan en yaygın kelimelerden birisi de, hastane nasıl yazılır cümlesi olmaktadır.



Hastane Nasıl Yazılır?



Hastane kelimesi, günümüzde ''hastahane'' olarak yanlış bir biçimde yazılabilmektedir. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı ''hastane'' şeklinde olmalıdır.



TDK'ye Göre Hastane Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



TDK'nin açıkladığı bilgiler göz önünde bulundurularak, hastane, yanlış yazımı ile hastahane, kelimesinin doğru yazılışı, hastane biçiminde olmaktadır. Günümüzde TDK'nin resmi sitesinde en çok aratılan kelimelerden birisi olan hastane kelimesi, çeşitli kaynak ve platformlar üzerinde ''hastahane'' olarak yazıldığından dolayı kafa karışıklığına yol açabilmektedir.



Hastane Kelimesinin Doğru ve Yanlış Yazım Örnekleri



Hastanede tedavi gören arkadaşım dün gece saatlerde taburcu oldu cümlesi, hastane kelimesinin doğru olarak kullanıldığı bir örnektedir. ''Hastahaneye gittiğim zaman onu orada bulamadım.'' cümlesi ise yanlış bir yazım ile yazılmıştır.

Hastane Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hastahane Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türkçe sözcükler veya kelimeler, cümle içerisinde yanlış bir yazım kuralı ile yazıldığında çok büyük bilgi kirlilikleri ortaya çıkabilmektedir. TDK neredeyse her gün yazım ve noktalama kuralları ile ilgili çeşitli düzeltmeler yapmakta ve bu alan üzerinde yanlış kelimeler kullanılmasını önlemeye çalışmaktadır. İşte, tüm detaylar.



Türk Dil Kurumunun sitesi üzerinden aratılan en yaygın kelimelerden birisi de, hastane nasıl yazılır cümlesi olmaktadır.



Hastane Nasıl Yazılır?



Hastane kelimesi, günümüzde ''hastahane'' olarak yanlış bir biçimde yazılabilmektedir. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı ''hastane'' şeklinde olmalıdır.



TDK'ye Göre Hastane Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



TDK'nin açıkladığı bilgiler göz önünde bulundurularak, hastane, yanlış yazımı ile hastahane, kelimesinin doğru yazılışı, hastane biçiminde olmaktadır. Günümüzde TDK'nin resmi sitesinde en çok aratılan kelimelerden birisi olan hastane kelimesi, çeşitli kaynak ve platformlar üzerinde ''hastahane'' olarak yazıldığından dolayı kafa karışıklığına yol açabilmektedir.



Hastane Kelimesinin Doğru ve Yanlış Yazım Örnekleri



Hastanede tedavi gören arkadaşım dün gece saatlerde taburcu oldu cümlesi, hastane kelimesinin doğru olarak kullanıldığı bir örnektedir. ''Hastahaneye gittiğim zaman onu orada bulamadım.'' cümlesi ise yanlış bir yazım ile yazılmıştır.