Hatay Nerede, Hangi Bölgede? Hatay'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Ülkemizde bulunan şehirler belirli bölgelerde bulunur ve o bölgenin iklim özelliklerine sahiptir. Hatay ise Akdeniz Bölgesi sınırlarında yer alan bir şehrimizdir.



Hatay Nerede?



Ülkemizde bulunan 7 bölgeden Akdeniz Bölgesinde yer alan Hatay ilimiz Türkiye'nin en güneyinde yer almaktadır. Hatay'ın kuzeyinde Osmaniye yer almaktadır. Batısında ise Akdeniz bulunur. Ayrıca Hatay şehri Adana ve Gaziantep şehrimize de komşudur. Şehrin kuzey ne güney bölgelerinde Nur Dağları yer almaktadır.



Hatay Hangi Bölgede?



Ülkemizin en güneyinde yer alan Hatay ilimiz Akdeniz Bölgesi sınırlarında bulunmaktadır. Birçok tarihi yere sahip olan Hatay şehrimizin toplamda 1.575.226 nüfusa sahiptir.



Hatay'ın Kaç İlçesi Var?



Hatay iline bağlı olan 15 ilçe bulunmaktadır. Bulunan bu ilçeler birbirinden farklı nüfusa sahiptir. Hatay iline bağlı en kalabalık ilçeleri Antakya ve İskenderun ilçeleridir.



Hatay İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



Hatay iline bağlı ilçelerin ortalama nüfusları şu şekilde açıklanmıştır:



Antakya: 383.354

İskenderun: 248.380

Defne: 154.820

Dörtyol: 125.138

Samandağ: 122.223

Kırıkhan: 116.879

Reyhanlı: 100.151

Arsuz: 92.749

Altınözü: 60.745

Hassa: 56.519

Payas: 42.477

Erzin: 41.463

Yayladağı: 37.000

Belen: 33.313

Kumlu: 13.686