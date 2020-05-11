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    HaberlerEğitim Haberleri Hatay Nerede, Hangi Bölgede? Hatay'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    11.05.2020 - 23:12 |

    Hatay Nerede, Hangi Bölgede? Hatay'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Ülkemizin 81 şehrinden biri olan Hatay, çok eski bir tarihe dayanmaktadır. Birçok uygarlık tarafından liman kenti olarak kullanılmıştır. Bulunduğu konum itibari ile ticari yönden gelişmiş bir şehirdir. Peki, Hatay nerededir? Hatay hangi bölgede yer almaktadır? İlçeleri ve ilçe nüfus ortalamaları nedir sizlere detayları ile açıkladık.

    Hatay Nerede, Hangi Bölgede? Hatay'ın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Ülkemizde bulunan şehirler belirli bölgelerde bulunur ve o bölgenin iklim özelliklerine sahiptir. Hatay ise Akdeniz Bölgesi sınırlarında yer alan bir şehrimizdir.

    Hatay Nerede?

    Ülkemizde bulunan 7 bölgeden Akdeniz Bölgesinde yer alan Hatay ilimiz Türkiye'nin en güneyinde yer almaktadır. Hatay'ın kuzeyinde Osmaniye yer almaktadır. Batısında ise Akdeniz bulunur. Ayrıca Hatay şehri Adana ve Gaziantep şehrimize de komşudur. Şehrin kuzey ne güney bölgelerinde Nur Dağları yer almaktadır.

    Hatay Hangi Bölgede?

    Ülkemizin en güneyinde yer alan Hatay ilimiz Akdeniz Bölgesi sınırlarında bulunmaktadır. Birçok tarihi yere sahip olan Hatay şehrimizin toplamda 1.575.226 nüfusa sahiptir.

    Hatay'ın Kaç İlçesi Var?

    Hatay iline bağlı olan 15 ilçe bulunmaktadır. Bulunan bu ilçeler birbirinden farklı nüfusa sahiptir. Hatay iline bağlı en kalabalık ilçeleri Antakya ve İskenderun ilçeleridir.

    Hatay İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Hatay iline bağlı ilçelerin ortalama nüfusları şu şekilde açıklanmıştır:

    Antakya: 383.354
    İskenderun: 248.380
    Defne: 154.820
    Dörtyol: 125.138
    Samandağ: 122.223
    Kırıkhan: 116.879
    Reyhanlı: 100.151
    Arsuz: 92.749
    Altınözü: 60.745
    Hassa: 56.519
    Payas: 42.477
    Erzin: 41.463
    Yayladağı: 37.000
    Belen: 33.313
    Kumlu: 13.686

     

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