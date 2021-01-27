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    27.01.2021 - 02:55 |

    Havaalanı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hava Alanı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Uçakların inip kalktığı geniş alan anlamına gelen havaalanı en çok yanlış yazılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan yazım kılavuzuna göre havaalanı nasıl yazılır? Bitişik mi yoksa ayrı olarak mı yazılmalıdır? Kelimenin doğru yazımı hakkındaki bilgiler bu yazımızda bulunabilir. Türk Dil Kurumunun kabul ettiği kriterlere göre kelimenin doğru yazılışını derledik.

    Havaalanı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hava Alanı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Havaalanı kelimesinin doğru yazımını öğrenmek için bakılması gereken doğru kaynak TDK sözlüğüdür. Türk Dil Kurumu sözlüğünde havaalanı bitişik olarak yazılmıştır.

    Havaalanı Nasıl Yazılır?

    Havaalanı kelimesi birçok yerde yanlış şekilde ayrı olarak yazılır. Halbuki doğru yazım şekli bitişik yazılmasıdır. Yani "havaalanı" en doğru yazım şeklidir.

    TDK'ya Göre Hava Alanı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Uçakların iniş kalkışları için uygun geniş alanlar ve pistler barındıran, yolculara uçak seyahatlerinde gerekli konforu sağlayan büyük arazi ve tesislere havaalanı denir. Havaalanı kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağına dair tartışmalar mevcuttur.

    Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin bitişik olarak yazılması doğru olan yazım halidir.

    Doğru Yazım: Havaalanı
    Yanlış Yazım: Hava alanı
    Cümle içinde kullanım: Beni havaalanına bırakır mısın?

     

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