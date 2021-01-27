Hayal Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hayel Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Hayal kelimesi düş kurmak düşlemek anlamına da gelen bir kelimedir. Hayal kelimesi hayal etmek olarak kullanılmaktadır.



Hayal Nasıl Yazılır?



Hayal kelimesi hayal etmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Hayal kelimesinde geçen ikinci a harfi daha önceleri yumuşatılarak yumuşatma şapkası almaktaydı. Yapılan düzenlemeler sonrasında şapkalı a harfi kaldırılmasıyla kelimeler olduğu gibi düz yazılmaktadır. Hayal kelimesi konuşma dilinde yumuşatılarak hayeller olarak söylenmektedir. Yazım olarak doğru şekli hayal şeklinde olmaktadır. Hayal fiile dönüştürüldüğünde ise hayal etmek halini almaktadır. Hayal etmek şeklinde yazılmaktadır.



TDK 'ya Göre Hayal Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Hayal kelimesi konulurken hayel şeklinde söylenmekle beraber doğru yazılışı hayaldir. Hayal etmek fiili ise hayal ve etmek kelimelerinin ayrı yazımıyla kabul edilmektedir. Hayal kelimesinin çoğulcu ise hayaller olarak çoğul hale getirilmektedir.