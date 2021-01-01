Hayal Zıt Anlamlısı Nedir? Hayalin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Eski kaynaklarda ruh ve imge anlamında da kullanılan hayal sözcüğünden birçok kelime türetilmiştir. Örnek: Hayali, Hayalperest ve Hayalet.

Hayalin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:

1- Gerçek:

Gerçek kelimesinin sözlük anlamı yaşanmış, somut ve doğrudur.

Örnek Cümle:

Geçmişte yaşadığım şeyler bana gerçek değil düşmüş gibi geliyor.

2- Hakiki:

Hakiki kelimesi hem yalan hem de hayal sözcüğünün zıt anlamlısıdır. Hayal kelimesi gibi Hakiki de dilimize Arapçadan geçmiştir.

Örnek:

Kütüphanenin girişinde ''Hayatta en hakiki mürşit ilimdir'' yazıyor.

3- Realite.

Dilimize Fransızcadan geçen realite sözcüğü, günümüzde gerçek kelimesinin yerine kullanılmaktadır. Bir edebiyat akımı olan Realizm (Gerçekçilik) de bu sözcükten türetilmiştir.

Örnek Cümle:

Victor Hugo ve Maksim Gorki realizm akımının kurucuları arasında yer alıyor.