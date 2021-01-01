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    01.01.2021 - 14:09 |

    Hayal Zıt Anlamlısı Nedir? Hayalin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Rüya, düş ve hülya kelimeleriyle eş anlamlı olan hayal sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiştir. Sözlük anlamı zihinde canlandırmak ve bir şeyin gerçekleşmesini istemek olan kelime birçok deyimde de kullanılır. Bu deyimlerin başında Hayal Dünyası ve Hayallere Kapılmak yer alıyor. Hayal zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.

    Hayal Zıt Anlamlısı Nedir? Hayalin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Eski kaynaklarda ruh ve imge anlamında da kullanılan hayal sözcüğünden birçok kelime türetilmiştir. Örnek: Hayali, Hayalperest ve Hayalet.

    Hayalin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:

     1- Gerçek:

    Gerçek kelimesinin sözlük anlamı yaşanmış, somut ve doğrudur.

    Örnek Cümle:

    Geçmişte yaşadığım şeyler bana gerçek değil düşmüş gibi geliyor.

    2- Hakiki:

    Hakiki kelimesi hem yalan hem de hayal sözcüğünün zıt anlamlısıdır. Hayal kelimesi gibi Hakiki de dilimize Arapçadan geçmiştir.

    Örnek:

    Kütüphanenin girişinde ''Hayatta en hakiki mürşit ilimdir'' yazıyor.

    3- Realite.

    Dilimize Fransızcadan geçen realite sözcüğü, günümüzde gerçek kelimesinin yerine kullanılmaktadır. Bir edebiyat akımı olan Realizm (Gerçekçilik) de bu sözcükten türetilmiştir.

    Örnek Cümle:

    Victor Hugo ve Maksim Gorki realizm akımının kurucuları arasında yer alıyor.

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