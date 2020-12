Hayalleri kodluyorlar

Kodlama serüveni hakkında bilgi aldığımız Özel Üsküdar Sev Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Can Torungil, kodlamayla 7 yaşındayken okulundaki ‘Hour of Code’ etkinliğiyle tanıştığını ve çok sevdiğini belirterek “Babam kodlamaya olan ilgimi görünce code.org ile evde de devam etmemi istedi. Ben de kod yazdıkça daha çok sevdim, sevdikçe daha çok yazdım” dedi. code.org hakkında bilgi veren Torungil, “Öncülüğünü Microsoft ve Google gibi şirketlerin yaptığı tüm dünyadan her yaştan insanı kodla tanıştıran ve herkesin yaptığı projeleri sergilediği bir organizasyon. Hiç kodlama bilmeyen bir çocuk, bu sayede rahatlıkla kod yazmaya başlayabilir ve ilerletebilir. ‘Hayallerini Kodla’ sloganıyla yola çıkan Robin Code ise code.org Türkiye Temsilcisi. Kurucusu Gözde Erbaz, Türkiye’de çocukların kodlama ve bilgisayar bilimi konularında gelişmesi için çalışan bir eğitim gönüllüsü” diye konuştu.

‘Hayatın kendisi’

Türkiye’nin bu yıl code.org’u ABD’den sonra en etkin kullanan ülke seçildiğine dikkat çeken Torungil, “Ben de Robin Code sayesinde okulda başlayan kodlama eğitimimi daha da ileriye taşıdım. Scratch kodlama dili eğitimi aldım, üç boyutlu modelleme çalışmaları yaptım ve Cisco’dan Bilgisayar Bilimleri sertifikası aldım” ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin yetenekli ortaöğretim öğrencileri için yaptığı yaz kampına katılmak için düzenlediği sınavda dünyadan 30 bin öğrenci arasında derece alarak ‘High Honors Student’ seçilen Can Torungil, bu sayede 2018’de New York’ta üç haftalık robotik eğitimi kampına da katıldı.

Sonrasında yazılımı geliştirmek için hem özel olarak hem de EDX’te online olarak Python yazılım dili eğitimleri ve sertifikaları aldı.

5. sınıftan itibaren de okulunun robotik takımında yer alan Torungil, yaşıtlarına şu tavsiyelerde bulunuyor: “Kodlama eğitimi almalılar. Hangi mesleği seçersek seçelim hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda kodlama bize çok şey öğretiyor. Önümüze çıkan engelleri ve problemleri kod mantığı kullanarak aşabiliriz. Kodlamayı yalnızca komut satırları olarak görmemek gerekiyor. Kodlama hayatın kendisidir bence. Tüm çocukların İngilizce öğrenmelerini ve kodlama eğitimi almalarını isterim” dedi.