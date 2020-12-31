Hazan İsminin Anlamı Nedir? Hazan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hazan kökeni Farsça dayanan ve anlamı üzerinden de oldukça beğeni gören bu güzel isimler arasında geliyor. Aynı zamanda Türkçede özgün bir isim olması ile beraber, son dönemlerde anne ve babaların tercih ettiği isimlerden biridir. Okunuşu ve anlamı ile oldukça beğeni topluyor.



Hazan Ne Demek?



Minik yavruları adına bu güzel ismi vermek isteyen pek çok ebeveyn Hazan isminin anlamı konusunda bilgi almaya çalışıyor. Hazan, ‘Sonbahar ve Güz,’ anlamlarına sahiptir. Sonbahar aylarını en iyi şekilde yansıtan ve bir sonbahar kadar naif ve duygusal bir yapıya sahip adlar içerisinde geliyor. Bu yönüyle bir kız çocuğuna verilebilecek en güzel isimlerden biri olduğunu dile getirmek mümkün. Tabii amaca göre tek başına ya da başka isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlanabilir.



Hazan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen ve internet üzerinden de bilgi almaya çalışılan konular arasında Hazan isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Hazan Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Özellikle sonbaharın güzünü ve güzel yanına en iyi biçimde yansıtan Hazan adını, kız çocuğunuz adına listeye ekleyebilir ve değerlendirebilirsiniz.