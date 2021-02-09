Hdr Nedir, Ne İşe Yarar? Ekran, Telefon Ve Kameralardaki Hdr Sistemi Hakkında Bilgiler

Özellikle söz konusu fotoğraf ya da televizyon olduğu zaman HDR sistemi dikkatleri çeker. Teknolojik açıdan önemli bir yere sahip olan bu sistem, çok daha etkin bir kullanım imkanı sağlamaktadır.

HDR Nedir?

Son dönemlerde HDR nedir sorusu öne çıkıyor. Açılımı High Dynamic Range olan HDR Türkçe karşılığı olarak ise yüksek dinamik aralık şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir görüntünün parlak ya da karanlık kısımlarını çok daha parlak veya daha karanlık gösteren keskin bir sistem olarak öne çıkar. Örneğin bir fotoğraf çekmek yerine üç değişik poz ile beraber aydınlık bölgelerin yeniden kullanılmasına olanak verir. Özellikle HDR sistemi sayesinde ışığın farklı bölümleri çok daha net, etkin bir görünüm olanağı sağlar.

HDR Ne İşe Yarar?

Günümüzde artık özellikle fotoğraf çekerken çok daha profesyonel çekimler yakalanmak istenir. Bu doğrultuda birçok değişik fotoğraf makine sistemi ile beraber televizyonlarda HDR sistemi öne çıkar. Genel olarak renk ve kontrast aralığını düzenleyen bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Yani fotoğraf çekimi ile beraber ışık ve karanlık kısımların daha net ve etkin bir görünüm kazanmasına olanak sağlar.

Ekran, Telefon ve Kameralardaki HDR Sistemi Hakkında Bilgiler

HDR sistemi günümüzde telefon ve kameralar ile beraber televizyonlarda yaygın olarak kullanılıyor. Görüntüyü daha net ve çözünürlük altında, parlak ve karanlık kısımların etkin bir şekilde ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır. Özellikle kapalı veya bulutlu havalarda fotoğraf çekimi noktasında oldukça güçlü bir görünüm sağlar. Bu gibi daha birçok farklı teknoloji sistemde net ve parlak, aynı zamanda etkin bir karanlık görünüm ortaya çıkarır.