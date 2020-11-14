‘Hedeflerimizi gerçekleştirdik’

Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2021 bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Kasapoğlu, “Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası olduğunu ispat etmiştir. 81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık” dedi. Sporu tabana yaymak ve toplumun bütün kesimlerinin spor kültürünü geliştirmek için faaliyetler yürüttüklerini aktaran Kasapoğlu, tesisleşme hamlesinin güçlü şekilde devam ettiğine ve Türkiye’nin spordaki yükselişine dikkati çekerek, “Türkiye, artık bir spor ülkesi. Spora hayatlarında daha fazla yer veren halkımızla birlikte, profesyonel sporcu sayımızda da ciddi bir artış ortaya koyuyoruz" diye konuştu.