Her Zaman Nasıl Yazılır? Herzaman Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her Zaman Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman doğru yazılışı ‘her zaman’ biçiminde gerçekleşmektedir. Yani bu kelime ayrı olarak Türkçe içerisinde doğru şekilde kullanılır.

Her Zaman TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışı ‘her zaman’ olarak ele alınmaktadır. Yani iki kelime olarak ayrı şekilde ele alınır ve yazılır.

Her Zaman Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Farklı cümleler eşliğinde her zaman kelimesi örneklendirilebilir.

‘’Her zaman senin yanındayım.’’

‘’Neden her zaman biz kaybediyoruz?’’

Görüldüğü gibi ‘her zaman’ kelimesi ayrı şekilde yazılmaktadır.

Her Zaman Nedir?

Her zaman kelimesinin anlamı ‘sürekli biçimde, sık sık ya da daima’ gibi anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir. Bu anlamları kapsamında ayrı olarak her zaman kelimesini ele alabilir ve kullanabilirsiniz.