Herhangi Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Her Hangi Mi Yoksa Herhangi Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Herhangi kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer almaktadır. Son zamanlarda en fazla araştırılan kelimelerden biri olan herhangi kelimesinin yazımına dair tüm bilgileri derledik.



Herhangi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



Kelimenin doğru yazılış şekli herhangi şeklindedir. Herhangi tamamen birleşik yazılmaktadır.



Herhangi Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri



Herhangi kelimesinin doğru yazılış cümlesi;

" İçlerinden herhangi biri gönüllü olarak bizi büyük bir yükten kurtarmış oldu. "



Herhangi kelimesinin yanlış yazılışına dair cümle;

" Torbanın içinden her hangi bir topu çekti ve çekilişi başlattı. "



Herhangi Nedir?



Herhangi demek belli olmayan ve rastgele anlamına gelmektedir. Ayrıca özellikleri bilinmeyen şeyler için de herhangi kelimesi kullanılır.