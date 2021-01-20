Hesna İsminin Anlamı Nedir? Hesna Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Hesna adı kökeni Arapçadan gelen ve kız çocukları için değerlendirilen güzel bir isimdir. Her ne kadar Türkçede çok fazla bilinmese Hesna isminin anlamı üzerinden yavaş yavaş ilgi görmeye başladı. Özellikle tamamen özgün bir yapıya sahip olması ve güzel bir okunuş sunması sebebiyle, ebeveynlerin tercih etmeye başladı isimler arasında geliyor.



Hesna Ne Demek?



Tam olarak kız çocuklarına hitap edecek hoş anlamları ile beraber, son zamanların en sevilen isimlerinden biri olduğunu söylemek mümkün.



- Güzel kadın

- Hanım

- Kadın



Direkt olarak bir kadına hitap etmesi ile beraber aynı zamanda güzelliği ortaya çıkarması sebebiyle etkileyici isimlerden biridir. Sadece anlamı değil ayrıca okunuşu eşliğinde de sevilen bir isim olduğunu dile getirmek mümkün. Bu yüzden eğer minik yavrunuz için bir isim aramaya devam ediyorsanız, bu hoş ismi tercih edebilirsiniz.



Hesna İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapçaya uzanan ve özellikle Arapçada kelime anlamı ile de kullanılan Hesna adı, Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle bu ismi değerlendirmek isteyen pek çok ebeveyn bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak aynı zamanda bu ismin oldukça hoş bir anlam ifade ettiğini de unutmamak gerekir. Ayrıca sağlığı telaffuz ve özgür bir yapıya sahip olması ile tek başına harika bir örnek teşkil ediyor. Sadece tek başına değil Başka isimler üzerinden de uyumlu biçimde bir araya getirmek mümkün. Mutlaka listeye eklenmesi gereken ve son dönemlerin popüler isimleri arasında geliyor.