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    13.02.2021 - 02:22 |

    Heterojen Nedir? Heterojen Karışım Ve Tepkime Örnekleri Nelerdir?

    Maddeler iki ana grupta toplanır. Saf maddeler elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Farklı türde ya da yoğunlukta maddelerin kullanıldığı karışımlar ise homojen ve heterojen olarak sınıflandırılmıştır. Kimya ve kozmetik alanında kullanılan birçok ürün bu karışımlardan oluşur. Gıda ve tarım da saf olmayan maddelerin kullanıldığı diğer sektörler arasında yer alır. Heterojen nedir ve çeşitleri nelerdir? Sizin için örnek karışım ve tepkimeler ile birlikte derledik.

    Heterojen Nedir? Heterojen Karışım Ve Tepkime Örnekleri Nelerdir?


    Karışımlar doğal yollarla kendiliğinden oluşabildiği gibi tamamen laboratuvar ortamında da hazırlanabilir. Örneğin denizde de serumda da izotonik adıyla bilinen tuzlu su vardır. Denizdeki tuz ve su karışımı tamamen doğal yollarla oluşmuşken, serum insan eliyle yapılır.

    Heterojen Nedir?

    Birbirine eşit olmayan yoğunluklara sahip iki farklı maddenin birbirine karışmasıyla oluşan karışımlara heterojen denir. Heterojen maddeler kendi içerisinde 4 farklı türe ayrılır.

    1- Emülsiyon Karışım:

    Faz farkı bulunan çeşitli sıvıların karışımıyla elde edilen maddelerdir. Sıvıların arasındaki yoğunluk farkı fark edilir düzeydedir.

    2- Süspansiyon Karışım:

    Bu karışımları elde etmek için sıvı ve katı maddeler kullanılır. Örneğin bazı portakal sularının dibindeki portakal parçacıkları ile suyun bir arada olması, süspansiyon karışımdır.

    3- Aerosol Karışım:

    Diğer karışımlardan farklı olarak sıvı ve gazdan oluşan heterojen maddelere aerosol karışım denir. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan oda spreyi ve parfüm gibi maddeler bu karışım türüne örnek olarak gösterilebilir.

    4- Adi Karışım:

    Bazı kaynaklarda heterojen karışım olarak tanımlanır. Karıştırılan maddelerin sayısı 3 veya daha fazla olabilir. Buna rağmen karışımın içinde yer alan her madde kendi özelliğini korumaya devam eder.

    Heterojen Karışım Ve Tepkime Örnekleri Nelerdir?

    Örnek -1- Ayran yapımında kullanılan Su + Yoğurt

    Örnek -2- Boza yapımında kullanılan Yulaf ya da Darı + Su

     

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