Heterozigot Nedir? Homozigot İle Heterozigot Arasındaki Farklar Nelerdir?

Üreme ile canlıların kendilerine çeşitli yönlerden benzeyen canlılar meydana gelmektedir. Üreme ile canlılar çeşitli özellikleri yavrularına aktarır. İnsanlar da eşeyli bir şekilde üremektedir. Yani insanların üremesi için bir erkek bir de dişi birey gerekmektedir.



Heterozigot Nedir?



Heterozigot kelime anlamı olarak melez döl anlamına gelir. Karakter oluşturulurken anne ve babadan gelen alel genler birbirinden farklı ise o zaman heterozigot olarak ifade edilmektedir. Kelime heteros kelimesinden türemiştir. Heteros kelimesi Yunanca farklı anlamına gelmektedir. Hetero ve zigot kelimeleri zigotun bir karakterini oluşturmak için anneden ve babadan gelen genlerin birbirinden farklı olması anlamına gelmektedir.



Annenin yumurta hücresindeki çekirdek içerisinde yeşil göz geni varsa babanın sperm hücresinin çekirdeğinde ise kahverengi göz geni varsa Alel genlerin birbirinden farklı olduğu söylenir. Böylece bebek heterozigot bir taşıyıcı olacaktır. Ancak kahverengi göz geninin baskın olması sebebi ile bebek kahverengi gözlü olacaktır.



Homozigot İle Heterozigot Arasındaki Farklar Nelerdir?

● Homozigot genlerde anne ve babadan gelen genler birbirinin aynısıdır. Yani çocuğa anneden kıvırcık saç geni ve babadan da kıvırcık saç geni geliyorsa o zaman bebeğin homozigot bir gen taşıdığı söylenir.

● Heterozigot olma durumu ise anneden ve babadan gelen genlerin birbirinden farklı olması durumudur. Yani anneden mavi göz rengi geni babadan kahverengi göz rengi alan bebeğin heterozigot gen yapısında olduğu söylenir. Bu durumda kahverengi göz baskın olduğu için fenotip de kahverengi göz rengi görünür. Ancak heterozigot bir birey kahverengi gözlü olsa da mavi gözlü bebeği olabilir. Burada diğer eşeyden gelen genin de önemi vardır.