Heykeltıraş Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Heykel Tıraş Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Arapça kökenli bir sözcük olan heykel kelimesinin sözlük anlamı şekil, biçim, dış görünüştür. Farsçadan dilimize girmiş olan tıraş sözcüğü ise ''teraşi'' kökünden türetilmiştir. Mermer ve tunç gibi malzemelerden heykel yapan sanatçılara heykeltıraş denir. TDK'ya göre heykeltıraş nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Sizin için örneklerle detaylı olarak derledik.
Tıraş kelimesi yontmak, düzeltmek, biçim vererek düzenlemek anlamına gelir. Heykeltıraş sözcüğünde de heykele biçim veren, şekil ve suret veren manasında kullanılmıştır.
TDK'ya Göre Heykel Tıraş Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Heykeltıraş
Heykeltraş - Yanlış
Sık yapılan yanlışlardan biri ''Tıraş'' sözcüğünü ''traş'' şeklinde yazmaktır. Türkçede olduğu gibi Farsça kökenli sözcüklerde de sessiz harflerin arasında sesli hafler gelir.
Heykel tıraş - Yanlış
Heykeltıraş birleşik bir kelimedir. Bu nedenle kelime ayrı değil bitişik yazılmalıdır.
Örnek Cümleler:
1- En büyük hayalim büyüyünce ünlü bir heykeltıraş olmak. (Doğru)
2- Bana en sevdiğin heykel tıraşın kim olduğunu söyler misin? (Yanlış)
3- Senin baban heykeltıraş mı? (Yanlış)