Hiçbiri Nasıl Yazılır? Hiç Biri Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçbiri Kelimesinin Doğru Yazılışı
Hiçbiri, dilimizde doğru yazılışı hakkında bazı insanların tereddüt ettiği bir sözcüktür. Zamir görevi üstlenen bu kelime hakkında nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı gibi araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. Birleşik kelimelerin doğru yazımları için en güvenilir kaynak TDK kılavuz ve sözlüğüdür. İşte, hiçbiri kelimesinin TDK’ya göre doğru yazımı.
Hiçbiri sözcüğü ile kurulan cümlelerin bazılarında bu kelime hiç biri şeklinde yazılmaktadır. Bu sebeple hiçbirinin yazımı konusunda yapılan araştırmalar artış göstermektedir.
Hiçbiri TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Hiçbiri aslında birleşik yazılması gerekirken, bazı durumlarda ayrı yazılan bir kelimedir. Öğrenci sınavlarında hiçbiri kelimesinin yazımı sıkça sorulmaktadır. Bu bağlamda TDK’ya göre hiçbiri birleşik yazılmaktadır.
Hiçbiri Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
- Asılan listeye göre öğrencilerden hiçbiri sınavdan kalmamış.
- Kursun ilk gününde konuşulmasına rağmen hiçbiri resim dosyası almadan geldi.
- Çalışanlardan hiçbirinin mağdur edilmemesi konusunda toplantı yapılacak.
- Bu anlatılardan hiçbiri yanlış yaptığın gerçeğini değiştiremez.
Hiçbiri Nedir?
Türk Dil Kurumu tarafınca hazırlanan genel sözlükte hiçbiri kelimesinin tanımına yer verilmektedir. Bu
bağlamda hiçbiri sözcüğü “bir teki bile” manasına gelmektedir.