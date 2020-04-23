Hiçbiri Nasıl Yazılır? Hiç Biri Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçbiri Kelimesinin Doğru Yazılışı

Hiçbiri sözcüğü ile kurulan cümlelerin bazılarında bu kelime hiç biri şeklinde yazılmaktadır. Bu sebeple hiçbirinin yazımı konusunda yapılan araştırmalar artış göstermektedir.



Hiçbiri TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Hiçbiri aslında birleşik yazılması gerekirken, bazı durumlarda ayrı yazılan bir kelimedir. Öğrenci sınavlarında hiçbiri kelimesinin yazımı sıkça sorulmaktadır. Bu bağlamda TDK’ya göre hiçbiri birleşik yazılmaktadır.



Hiçbiri Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



- Asılan listeye göre öğrencilerden hiçbiri sınavdan kalmamış.

- Kursun ilk gününde konuşulmasına rağmen hiçbiri resim dosyası almadan geldi.

- Çalışanlardan hiçbirinin mağdur edilmemesi konusunda toplantı yapılacak.

- Bu anlatılardan hiçbiri yanlış yaptığın gerçeğini değiştiremez.



Hiçbiri Nedir?



Türk Dil Kurumu tarafınca hazırlanan genel sözlükte hiçbiri kelimesinin tanımına yer verilmektedir. Bu

bağlamda hiçbiri sözcüğü “bir teki bile” manasına gelmektedir.