Hicran Ne Demek? Tdk'ya Göre Hicran Yarası Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan hicran kelimesi “hrc” kökünden gelmektedir. Arapça’ da hicran, bir yerden gitmek, bir yeri arkada bırakmak veya ayrılmak, uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre hicran kelimesinin anlamı; bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık, ayrılığın neden olduğu onulmaz acı olarak verilmiştir.



Hicran Ne Demektir?



Hicran, ayrılığın ardından çekilen şiddetli acı ve üzüntü anlamına gelmektedir. Hüzün ve üzüntünün insanda acı haline dönüşmüş şekline hicran denilmektedir. Değer verilen bir kişiden ayrı kalmaya hicran adı verilmektedir. Sevilen ve akıldan çıkmayan bir yerden uzaklaşmak da hicran olarak adlandırılmaktadır. Hicran sevgi ve aşk duyulan, bağlı olunan kişiden ayrılmak anlamına gelmektedir.



TDK’ ya Göre Hicran Yarası Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre hicran yarası kelimelerinin anlamı; sevdiği kişiden veya sevdiği yerden ayrılan kişinin çektiği acı şeklinde verilmiştir. Terk edip gittikten sonra insanın içinde yaşadığı yoğun duygu değişimi hicran olmaktadır. Üzüntünün zamanla acıya dönüşmüş haline hicran yarası da denilmektedir. Ayrılığın ardından yıllarca insanın yüreğinde kalan sızıdır.