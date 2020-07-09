Hidroelektrik Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Hidroelektrik Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

Hidroelektrik enerjisi, çoğu zaman ihtiyaç duyulan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Çevreye zarar vermemesi ve insan sağlığına duyarlı olması tercih edilme sebepleri arasında ilk sıralarda gelmektedir.



Hidroelektrik Enerjisi Nedir?



Hidroelektrik enerji, akan sudan yararlanarak elektrik enerjisi üretimi anlamına gelir. Jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi hidroelektrik enerji de yenilenebilir, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda, HES adı verilen hidroelektrik santralleri kurulmuştur. Sürekli su akışı sayesinde elektrik her zaman üretilebilir.



Üretilen enerji miktarı akan suyun gücüne göre değişir. Nehirden akan su ne kadar yüksek dökülürse, o kadar fazla enerji üretilir. Su kanallara veya borulara da aktarılabilir. Bu şekilde türbinler su ile döner ve elektrik üretilir. Dönen pervaneler tarafından serbest bırakılan mekanik enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu şekilde hidroelektrik enerji kullanılır.



Hidroelektrik Enerji Nerelerde Kullanılır?



Hidroelektrik enerjisinin kullanım alanlarına bakılacak olursa:

Elektrik Üretimi: Hidroelektrik enerjinin temel amacı elektrik üretimidir. Hidroelektrik santraller diğer kaynaklardan daha az maliyetli ve daha çok çevre dostu oldukları için tercih edilmektedir. Hidroelektrik santral tesisatı, fosil yakıtlar ve nükleer santraller gibi doğa ve insan yaşamı için ciddi tehditler içermemesi nedeniyle artmaktadır.



Tarım: Hidroelektrik enerji sayesinde geniş tarım alanları sulanabilir. Un, suyun gücü ile kurulmuş değirmenlerle tahıl öğütülerek üretilebilir. Tarihte tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek için hidroelektrik santralleri kuran ilk medeniyet Mısır medeniyetiydi.



Endüstriyel Kullanım: Körüklerin eski uygarlık çağlarında hidroelektrik tesislerinin kurulmasıyla yönlendirildiği bilinmektedir.

Hidroelektrik Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları Nelerdir?



Hidroelektrik enerjisinin sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynağı olmasının sağladığı avantajlar oldukça fazladır.

Benzin, mazot veya kömür gibi fosil yakıtlara olan ihtiyaç ortadan kalkar. Bu şekilde hava ve çevre kirliliği azalır.