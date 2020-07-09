Hidrojen Enerjisi Nedir, Nerelerde Kullanılır? Hidrojen Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

Hidrojen, periyodik tablonun ilk elementidir. Su anlamına gelen hidro, H ile gösterilir ve atom numarası 1'dir. Evrende bulunan hidrojen renksiz, kokusuz ve tatsız bir elementtir. Havadan 14.4 kat daha hafiftir. Ayrıca yıldızlarda füzyon reaksiyonlarında kullanılan bir yakıttır. Hidrojen, atmosferik basınç altında -252,77 ° C'de sıvıya dönüşebilir.



Hidrojen Enerjisi Nedir?



Hidrojen enerjisi, hidrojenin saf halde ayrışmasının bir sonucu olarak moleküllerinde salınan kimyasal bir enerjidir. Bu enerji, çeşitli yöntemlerle ısı ve elektriksel biçimlere dönüştürülerek kullanılabilir. Ayrışma sonucunda su veya su buharı yaydığı için temiz bir enerji kaynağı olarak da tanımlanabilir.



Hidrojen Enerjisi Nerelerde Kullanılır?



Hidrojen enerjisi taşımacılıktan sanayiye, uzay roketlerinden petrol üretimine kadar birçok yerde kullanılmaktadır. Genellikle:

- Atık ısı ve elektrik depolama,

- Isıtma ve soğutma sistemleri,

- Pompa veya basınçlandırma üniteleri,

- Hidrojen temizleme,

- Deterium ayrımı alanlarında kullanılmaktadır.

Hidrojen ayrıca nakliye kirliliğini azaltmak ve verimliliği artırmak için benzin, etanol ve metanol ile karıştırılabilir. Ayrıca, hidrojen yakıt hücreleri elektrik enerjisine dönüştürülebilir ve doğrudan otomobillerde yakıt olarak kullanılabilir.



Hidrojen Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları Nelerdir?



Hidrojen yıldızlarda, yeryüzündeki su kaynaklarında bulunabilir. Aynı zamanda atmosferdeki su buharında da bulunan bir elementtir. Suyun aynı zamanda yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle suyla üretilebilen her yakıt yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak da düşünülebilir. Kısacası, hidrojen enerjisi yenilenebilir enerji kategorisine kolayca dahil edilebilir.



Hidrojen enerjisinin avantajlarından bahsedilecek olursa, öncelikli olarak çok önemli bir kaynak olduğunu belirtmek gerekmektedir. Çünkü yüksek enerji potansiyeline sahiptir ve yakıt olarak kullanıldığında çevreye zararlı sera gazları yerine sadece su veya su buharı yayar.



1500'lerde keşfedilen hidrojenin daha sonra 1700'lerde yanma yeteneği de keşfedilmiştir. Hidrojen tüm yakıtlar arasında birim kütle başına en fazla enerjiyi içeren bir yakıt olma özelliğini de taşımaktadır. 1 kg hidrojen, yaklaşık 2.1 kg doğal gaz veya 2.8 kg petrolde bulunan enerjiyi verir. Ayrıca petrol türevi diğer yakıtlardan 1,33 kat daha verimlidir. Yandığında zehirli sera gazı yerine su veya su buharı saldığı için fosil yakıtların yerini alması gereken nihai enerji kaynağıdır.