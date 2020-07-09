Hidrojen Nedir, Nerelerde Kullanılır? Hidrojenin Özellikleri Nelerdir?

Hidrojenin keşfi oldukça eski yıllara dayanmaktadır. Yaklaşık olarak 1500'lü yıllarda ilk kez Hidrojen elementi keşfedilmiştir.



Hidrojen Nedir?



Hidrojen kelimesinin kökeni Yunancadır. Yunan dilinde Hidrojen su yapan olarak adlandırılmaktadır. Hidrojen ametal bir maddedir. Sembolü ise H ile gösterilir. Rengi ve kokusu olmayan, herhangi bir sıcaklığa sahip olmayan bir diatomik gaza hidrojen denilmektedir. Hidrojen elementi tüm elementler arasında en hafif elementtir. Ayrıca yaşadığımız evrende de temel enerji kaynağı hidrojendir. Bundan dolayı hidrojen elementi oldukça önemlidir. Elementler arasında en hafif element olmasına rağmen diğer elementler ile karşılaştırıldığında ise enerjisi en yüksek elementtir.



Aynı zamanda suyun içerisinde de hidrojen elementi bulunur. Yani hidrojen sıvı hale gelebilmesi için diğer elementler ile birleşir. İlk kez 1500'lü yıllarda keşfedilen hidrojen elementinin yanıcı özelliği ise daha sonra keşfedildi. 1700'lü yıllarda Hidrojen elementinin ilk kez yanıcı bir element olduğunun keşfi yapıldı.



Hidrojen Nerelerde Kullanılır?



Hidrojen gazı günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. İlk olarak bilinen hidrojen elementi ile yapılan bombalardır. Dünya'nın en güçlü ve en etki edici bombası hidrojen bombasıdır. Dolayısıyla ilk olarak bomba yapımında kullanılır diyebiliriz. Bir diğer kullanılan alan ise elektrik enerjisi üretiminde kullanıldığıdır. Elektrik enerjisi üretilirken hidrojen elementine ihtiyaç duyulur.



Bu yüzden en çok bu alanda hidrojen elementinin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Hidrojen elementinin bir diğer kullanıldığı alan ise amonyak elde etmekte kullanılmasıdır. Amonyak elde edilirken yine hidrojen elementine ihtiyaç duyulur hidrojen elementi ile birlikte amonyak elde edilir.



Kömür ve benzin üretiminde de yine hidrojen elementi kullanılır. Bu yüzden hidrojenin kullanım alanları günümüzde hayati öneme sahiptir. Hidrojen elementi ile sıvı yağlardan katı yağ üretimi de elde edilir.



Hidrojenin Özellikleri Nelerdir?



Hidrojenin hem fiziksel hem de kimyasal özelliği bulunmaktadır. Hidrojenin fiziksel özellikleri şu şekildedir;

- Renksiz, kokusuz, tatsız ve oldukça yanıcı bir maddedir.

- Sıvılaşması en güç ikinci gazdır.

- Yoğunluğu 0.09 moldür.



Hidrojenin kimyasal özellikleri şu şekildedir;

- Hidrojen ametal bir elementtir.

- Eksi ve artı yüklü bir elektronlardan hidrojen oluşur.