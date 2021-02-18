Hidrojen Peroksit Nedir, Ne İşe Yarar? Hidrojen Peroksit Hangi Alanlarda Kullanılır?

Hidrojen peroksit ilk başta ilk yardım ürünü olarak düşünülebilir. Aslında çok daha fazlası bir üründür. Çok iyi bir dezenfektan olma özelliğine sahiptir. Bunun yanında her evde bulunması gereken çok önemli bir bileşendir.



Hidrojen Peroksit Nedir, Ne İşe Yarar?



Hidrojen peroksidin çok geniş bir kullanım alanı vardır Bileşeni ise H2O2 şeklinde gösterilmektedir. Asit yapısında olsa da oldukça güçsüzüdür. Soluk mavi bir renge sahiptir. Sulandırıldığı zaman renginin kaybolma özelliği vardır.



Temizlik ve kağıt sanayi gibi değişik alanlarda sıklıkla bu kimyasal ürün kullanılmaktadır. İnsan vücuduna girdiği zaman karaciğer tarafından kolay bir şekilde parçalanma özelliği bulunur. İlk defa 1818 yılında Fransa'da laboratuvarlarda kullanılmıştır. Ev temizliğinde kullanılan çeşitli deterjanların içerisinde de hidrojen peroksit bileşeni bulunur. Yaralar için de kullanılan sulandırılmış hidrojen peroksit oksijenli su ismi ile de bilinmektedir.



Hidrojen Peroksit Hangi Alanlarda Kullanılır?

● Çeşitli beyaz eşyaların temizlenmesi amacı ile kullanılır.

● Kötü kokuların giderilmesi amacı ile sulandırılıp sprey olarak kullanılabilir.

● Sulandırarak ağız çalkalama suyu olarak kullanılabilir. Ağız kokusunu önler ve ağızdaki zararlı bakterilerin ölmesini sağlar.

● Kağıt sanayisinde, kağıtların beyaz olması amacı ile hidrojen peroksit kullanılmaktadır.

● Çamaşır suyu kullanmak istemeyenler ağartıcı olarak hidrojen peroksit kullanabilir.

● Yaraların temizlenmesi ve dezenfektasyonu için kullanılır.

● Saç boyalarında kalıcılık sağlamak ve bunun yanında renk vermek amacı ile sıklıkla kullanılmaktadır.

● Arıtma sanayisinde dezenfektan amacı ile kullanılmaktadır.

● Dişlerin daha beyaz olmasını sağlar. bunun yanında diş fırçasını da temizler.