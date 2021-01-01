Hırçın Zıt Anlamlısı Nedir? Hırçının Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Hırçın kelimesi sakin olmayan, ani tepkiler veren, yerinde durmayan ve öfkeli olan insanları ifade etmek amaçlı kullanılır.



Hırçının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Hırçın kelimesi, sakin olmayan insanlar için kullanılır. Ani tepkiler veren, sinirle hareketlerde bulunan ve benzeri insanları ifade eder. Aynı zamanda çok fazla dalgası olan denizler için de hırçın kelimesi mecaz bir anlam ile kullanılmaktadır.



Bunların yanında bir niteleme görevine sahip olduğu için sıfat türüdür. Hırçın deniz, hırçın kız, hırçın çocuk gibi söz öbekleri bu kelimenin sıfat şeklinde kullanıldığı öbeklere örnek verilmektedir. Hırçın kelimesi sakin kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılmaktadır. Sakin kelimesi huzurlu olan yerlere, sessiz ani tepkiler vermeyen insan olarak ifade edilir.