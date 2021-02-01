Homeopati Tedavisi Nedir? Neden Homeopati Yapılır?

Homeopati, ilaçsız yapılan ve vücudun kendi kendini doğal bir yolla tedavi etmesidir. Bu yöntemde "benzer, benzeri iyileştirir" maddesi uygulanmaktadır. 200 yıl kadar önce geliştirilmiş ve hala günümüzde de kullanılan bir yöntem olarak bilinir. Çok düşük dozlarla verilen ilaçların kişiye zarar vermeden uygulanması ve tamamen doğal yollar ile iyileştirmek asıl hedeftir.

Homeopati Tedavisi Kimlere Yapılan Tedavidir?

Homeopati tedavisi gören kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Sinüzit ve rinit Mide problemleri (gastrit) ve bağırsak problemleri Fibromiyalaji Egzama, kaşıntı ve diğer cilt problemleri Alerjik reaksiyonlar Solunum yollarında olan enfeksiyon ve mikroplar Adet döneminde yaşanan sendromlar Menopoz döneminde meydana gelebilecek sendromlar

Bu hastaların yanında bebeklerde diş çıkarmayla birlikte çıkan problemlerde de uygulanabilen bir tedavidir. Tüm bunların yanı sıra çocukluk döneminde yaşanabilecek problemler (davranış bozukluğu, kaygı, korku, yatak ıslatma yani altına kaçırma, bronşit, astım, su çiçeği, kronik olabilen bademcik hastalığı, kabakulak.. vb) gibi rahatsızlarda da uygulanabilen bir tedavi yöntemidir.

Homeopati Tedavisi Nasıldır?

Bu tedaviyi uygulayacak kişilerin yeteri kadar bilgi sahibi olması gerekir. Bilinmediği ve yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığında sağlık problemleri ve diğer riskler ortaya çıkacaktır. Bu tedavinin uygulanmasından önce hastanın ayrıntılı bir şekilde tarama ve tetkik aşamalarından geçmesi gerekir. Bu tedavi yöntemi, kişiye özgü tedavi yolu olduğundan dolayı tedavinin uygulanacağı kişinin tüm sağlık öyküsü ve kalıtım faktörlerinin kişiye ettiği etkisinin değerlendirmesi yapılmalıdır. Tüm bu sonuçlar ışığında kişiye özel ilaç hazırlanır. Bu ilaçlar doğal karışımlardan elde edilmektedir. Bu tedavi yönteminde kullanılan ilaçlar sadece bir tanedir. Tek ilaç ile belirtiler açığa çıkarılır ve vücudun bu belirtilerle savaşması için gerekli yollar sağlanır.

Homeopati Tedavi Sırasında Neler Yaşanır ve Süresi Ne Kadardır?

Tedavi sırasında kullanılan tek ilaçların sonucunda vücut bazı olası semptomlar gösterir. Bu semptomlar kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bu semptomların nedenleri ise ilaç içerisinde bulunan dozların etkisidir. Bu tedavinin süresi ise kişinin genel sağlık durumuna, hastalığın türüne göre değişmektedir. Uygulama bittikten sonra tekrar aynı yol izlenerek aynı tedavi yöntemi izlenebilir.