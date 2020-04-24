BİST98.1710,57EURO7,500,17USD6,960,18ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Hoşbulduk Nasıl Yazılır? Hoş Bulduk Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hoşbulduk Kelimesinin Doğru Yazılışı
    ABONE OL
    24.04.2020 - 03:39 |

    Hoşbulduk Nasıl Yazılır? Hoş Bulduk Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hoşbulduk Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Hoşbulduk ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılır? Hoşbulduk kelimesinin doğru yazım şekli nasıldır? TDK’nın yazım kurallarında en çok araştırılan yazım şekillerinden biri hoşbulduk kelimesidir. Birçok kişi hoşbulduk kelimesinin bitişik ya da ayrı yazımı hakkında net bir bilgiye sahiptir. Hoşbulduk kelimesinin yazımı ile ilgili tüm bilgileri derledik.

    Hoşbulduk Nasıl Yazılır? Hoş Bulduk Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hoşbulduk Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türkçede bazı kelimeler iki kelimenin bir araya gelmesi oluşturulmuştur. İki kelimenin bir araya gelmesi oluşturulmuş olan bu kelimeler bazı kurallara göre bitişik bazı kurallara göre ayrık yazılmaktadır. Hoşbulduk kelimesi de bu kelimelerden biridir.

    Hoş Bulduk TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK sözlüğüne göre hoşbulduk kelimesinin doğru yazımı ayrı şekilde yazmaktır. Buna göre doğrusu “ hoş bulduk” şeklindedir.

    Hoş Bulduk Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Çocukken öğrenmiştik hoş geldin diyene, hoş bulduk demeyi. (DOĞRU)
    Çocukken öğrenmiştik hoş geldin diyene, hoşbulduk demeyi. (YANLIŞ)
    Kapıyı açtım ve soğuk bir şekilde hoş bulduk deyip hızla eve girdi. (DOĞRU)
    Kapıyı açtım ve soğuk bir şekilde hoşbulduk deyip hızla eve girdi. (YANLIŞ)

    Hoş Bulduk Nedir?

    Hoş geldiniz denilmesine verilen karşılıktır.

     

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? (24 Nisan 2020) - İzmir imsak vakti (sahur saati) ve Ramazan imsakiyesi

    İzmir'de sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? (24 Nisan 2020) - İzmir imsak vakti (sahur saati) ve Ramazan imsakiyesi

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Sahur duası nasıl yapılır? Peygamberimizin sahur duası: "Ey bu gecenin ve biraz sonra..."

    Sahur duası nasıl yapılır? Peygamberimizin sahur duası: "Ey bu gecenin ve biraz sonra..."

    Sıradaki Haber