Hoşbulduk Nasıl Yazılır? Hoş Bulduk Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hoşbulduk Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türkçede bazı kelimeler iki kelimenin bir araya gelmesi oluşturulmuştur. İki kelimenin bir araya gelmesi oluşturulmuş olan bu kelimeler bazı kurallara göre bitişik bazı kurallara göre ayrık yazılmaktadır. Hoşbulduk kelimesi de bu kelimelerden biridir.



Hoş Bulduk TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK sözlüğüne göre hoşbulduk kelimesinin doğru yazımı ayrı şekilde yazmaktır. Buna göre doğrusu “ hoş bulduk” şeklindedir.



Hoş Bulduk Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Çocukken öğrenmiştik hoş geldin diyene, hoş bulduk demeyi. (DOĞRU)

Çocukken öğrenmiştik hoş geldin diyene, hoşbulduk demeyi. (YANLIŞ)

Kapıyı açtım ve soğuk bir şekilde hoş bulduk deyip hızla eve girdi. (DOĞRU)

Kapıyı açtım ve soğuk bir şekilde hoşbulduk deyip hızla eve girdi. (YANLIŞ)



Hoş Bulduk Nedir?



Hoş geldiniz denilmesine verilen karşılıktır.