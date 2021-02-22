Hüccet Ne Demek? Osmanlıca Olan Hüccet Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hüccet kelimesi hem Osmanlı dilinde hem de dini birçok kaynakta geçen bir kelime olmaktadır. Genel manası ve ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi olmak birçok eski yazıtı anlamda işe yarayabilmektedir.



Hüccet Ne Demek?



Hüccet kelimesi sözlük anlamı olarak oldukça farklı anlamlara gelmektedir. Bu anlamlardan biri olrak en sık kullanılan kelimesi ise senet olmaktadır. Bunun haricinde hüccet kelimesi burhan veya delil anlamlarında da kullanılmaktadır.



Osmanlıca Olan Hüccet Kelimesinin Anlamı Nedir?



Osmanlı hukuk kitaplarında hüccet anlamı daha çok şahitlik durumunda kullanılmaktadır. Diğer bir açıdan hüccet kelimesinin bu kitaplar da kullanımı ise delil anlamında geçmektedir. Bu her iki anlamında a hukuki bir bağlamda kullanıldığı sonucunu çıkarır.