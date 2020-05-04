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    HaberlerEğitim Haberleri Hülasa Ne Demek? Tdk'ya Göre Hülase Etmek Ve Hülaseten Kelime Anlamı Nedir?
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    04.05.2020 - 22:16 |

    Hülasa Ne Demek? Tdk'ya Göre Hülase Etmek Ve Hülaseten Kelime Anlamı Nedir?

    Hülasa kelimesi dilimizde fazla kullanılan bir kelime olmamakla birlikte anlamı da çoğu kişiler tarafından bilinmemektedir. Anlamını bilmeyenler için TDK hülasa kelimesinin anlamını açıklamıştır. Peki Hülasa ne demek? TDK'ya göre hülase etmek ve hülaseten kelime anlamı nedir? Sizlere hülasa kelimesi ile ilgili detayları derledik.

    Hülasa Ne Demek? Tdk'ya Göre Hülase Etmek Ve Hülaseten Kelime Anlamı Nedir?

    Hülasa kelimesi Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapçadan girmiştir. Sözlüklerde birçok farklı şekilde açıklanan hülasa kelimesi özet ve fezleke anlamlarını barındırmaktadır.

    Hülasa Ne Demek?

    Yabancı kökenli bir kelime olan hülasa kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu açıklamalar Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Ayrıca Kimya biliminde de kullanılan hülasa kelimesi kaynaklarda farklı şekillerde açıklanmaktadır. Hülasa kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

    - Özet, fezleke.
    - Öz.
    - Kısaca.
    - Herhangi bir maddenin, alkol veya eter vb. bir eritici ile ayrılmış veya başka bir yol ile elde edilmiş etkili özü. Örneğin; Kınakına hülasası

    TDK'ya Göre Hülasa Etmek ve Hülasaten Kelime Anlamı Nedir?

    Hülasa kelimesi dilimizde çok fazla kullanılan ve anlamı çok bilinen bir kelime değildir. Fakat bu kelime pek çok anlam barındırmaktadır. Hülasa kelimesinden türemiş olan hülasaten ve hülasa etmek kelimelerinin anlamları ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmıştır. Bu kelimelerin açıklamaları şu şekildedir:

    Hülasa Etmek: Hülasa etmek Türk Dil Kurumuna göre özetlemek manasına gelmektedir.
    Hülasaten: Hülasaten kelimesinin anlamı ise Türk Dil Kurumunda kısaca anlamı taşımaktadır.

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