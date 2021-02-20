Hulusi İsminin Anlamı Nedir? Hulusi Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hulusi ismi içten ve candan anlamlarına gelmektedir. Birden farklı anlama gelen Hulusi ismi yalnızca erkek çocukları için kullanılıyor ve rengi mavi olarak geçiyor. Öte yandan Hulusi ismi içi temiz anlamına da gelmektedir.

Hulusi Ne Demek?

Daha eski yıllarda çok fazla tercih edilmeye başlanan Hulusi ismi günümüzde de giderek kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ortalama 5 binden fazla Hulusi ismi bulunmuş olsa da tam olarak Hulusi isminin ne demek olduğunu bilenlerin sayısı bir hayli azdır. Hulusi ismi içi temiz ve halis olan kişi demektir. Aynı zamanda Hulusi ismi samimi ve cana yakın anlamlarına da gelmektedir. Hulusi simine sahip olan kişiler güler yüzlü ve sevecen kişiler olarak tanınmaktadırlar.

Hulusi İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Arapça kökenli bir isim olan Hulusi ismi kız çocukları için uygun olmamakta yalnızca erkek çocuklar için kullanılmaktadır Hulusi ismi için merak edilen bir diğer konu ise ismin kuranda geçip geçmediği konusudur. Kur’an-ı Kerim’e detaylı olarak bakıldığında ismin geçmediği görülmektedir. Ancak ismi çocuğunuza koymak için herhangi bir olumsu olay yer almamaktadır.