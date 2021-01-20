Hüsna İsminin Anlamı Nedir? Hüsna Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bebeklere isim koyarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ismin bir anlam taşıyıp taşımadığıdır. Anlamsız ve kullanıma uygun olmayan isimlerin seçimi ilerleyen dönemlerde çocukları zor durumda bırakabilir. Bu yüzden isim seçerken bilinçli bir şekilde hareket etmek son derece önemlidir. Hüsna ismi kız bebekler için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Sık kullanılıyor olması Hüsna isminin anlamı nedir sorusunu da direkt olarak akıllara getiriyor. Bu soruya net bir yanıt bulmadan isim kullanımı mantıklı bir hareket olarak değerlendirilmiyor.



Hüsna Ne Demek?



Hüsna ismi en çok tercih edilen kız bebek simleri arasında yer alıyor. Bu yüzden anlam bakımından da oldukça farklı bir konumdadır. Hüsna isminin anlamı genel olarak çok, pek çok, en çok, pek çok güzel şeklinde ifade ediliyor. Oldukça farklı bir anlam içeren bu isme sahip olan kız çocuklarının da güzel ahlaka ve hoş görülü bir yapıya sahip olduğu biliniyor.



Hüsna İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Hüsna ismi farklı anlamı ile ön plana çıkmanın yanı sıra aynı zamanda kuranı kerimde bulunan bir ayette yer alması ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Kuranı kerimde geçen bu isim kız çocukları için oldukça uygundur. Anne ve babalar bu ismi kız çocukları için tereddüt etmeden tercih edebilirler.