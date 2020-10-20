Hz. Ömer Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettiği dönemde Mekke'de putperestlik yaygındı. Hz. Ömer, putperest olmamasına rağmen peygamberin İslam'a davetini reddetti. Ancak kız kardeşi Fatıma'nın gizli gizli okuduğu Kuran'ı Kerim'den etkilenen Hz. Ömer, 616 yılında Müslüman oldu.



Hz. Ömer Dönemi Gelişmeleri Neler?



Hz. Ömer 10 yıl boyunca halifelik yapmış ve İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuştur. Döneminde gerçekleşen birçok davaya bakan halife, kararları tek başına değil istişare yaparak almıştır. İran, Mısır ve Azerbaycan'a seferler düzenleyen Hz. Ömer, 638 yılında Kudüs'ü fethetti.



İkinci halife özellikle devlet idaresinde birçok reform yaptı. Halife olduğu ilk yıl, devlet hazinesi kurdu. Her yıl hazinede toplanan parayla ihtiyaç sahiplerine ev yaptırdı. Savaş ganimetlerinin birçoğunu da devlet hazinesinde toplayarak bu paranın kamu yararına harcanmasını sağladı. Kimsesiz çocukların öğretimini de devlet bütçesinden karşılayan Hz. Ömer, toplumdaki eşitsizliği en aza indirmek için de birçok yenilik yaptı. Zenginlerden daha fazla vergi, almak bu yeniliklerin başında geliyor. Aynı zamanda ''Beni Tağleb'' adı verilen Hristiyanlardan Cizre vergisi yerine sadece zekat aldı.



Hz. Ömer birçok şehir bayındır hale getirilirken birçok yeni kent kuruldu. Cizre, Musul ve Küfe bu şehirler arasında yer almaktadır. Başta Mekke olmak üzere birçok kentte nüfus sayımı yapıldı. Günümüzde de hala kullanılmakta olan Hicri Takvim, ilk kez Hz. Ömer döneminde oluşturuldu. İslam'ın ikinci halifesi eğitime de çok önem veriyordu. İslam Devletinin başında olduğu on yıl boyunca yüzden fazla okul yaptırdı. Bu okullarda fıkıh, kelam, tefsir dersleri verildi.



Hz. Muhammed'in vefat etmesinin ardından, peygambere isnat edilen birçok hadis ve sünnet ortaya çıktı. Hz. Ömer, bunlara engel olmak için çeşitli önlemler aldı. İslam literatüründe ''mevzu hadis'' olarak geçen ve peygambere isnat edilen hadis kaynakları yok edildi.



638 yılında Amvas Vebası ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıl süren veba salgınında birçok İslam alimi ve komutanı hayatını kaybetti. Bu isimlerin başında Ebu Ubeyde bin Cerrah yer almaktadır. Hz. Ömer bu süreci çok iyi yönetmiş ve salgını durdurmak için adeta seferberlik ilan etmiştir.



640 yılından itibaren İslam geniş coğrafyaya yayılmıştır. Bazı ülkelerin ileri gelenleri zekat ve vergi vermek istememiş, bu nedenle Hz. Ömer'e karşı çıkmıştır. Bu isimlerden biri de Mu'gire bin Şu'bedir. Kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen ve bu isteği Hz. Ömer tarafından reddedilen Mu'gire, halifeyi öldürmesi için bir adam tuttu. 1 Kasım 644 yılında, sabah namazını kılarken saldırıya uğrayan Hz. Ömer, üç gün sonra vefat etti.