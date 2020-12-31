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    31.12.2020 - 07:38 |

    I Ve İ İle Eşya İsimleri: I, İ Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Baş harfi ''İ'' olan eşyaların başında ipekten üretilmiş ürünler var. Tekstil sektöründe en çok kullanılan kumaşlardan biri olan ipekten perde ve halı da imal edilir. İ ve ı ile eşya isimleri hangileri, bu eşyaların özellikleri nelerdir? Merak eden okurlar için listeledik.

    I Ve İ İle Eşya İsimleri: I, İ Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Islak mendil I harfi ile başlayan ve günlük hayatta en çok kullanılan eşyaların başında geliyor. Temizlikte kullanılan ıslak mendillerin bebekler için özel üretilmiş çeşitleri de mevcuttur.

    I Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Izgara:

    Et pişirmede kullanılan ızgara, barbekü adıyla da bilinir.

    Işıldak:

    Genellikle elektrikler kesildiğinde kullanılan ve pilli-şarjlı çeşitleri bulunan aydınlatma cihazıdır.

    Isıtıcı:

    Fan ve elektrikli sobalara verilen genel isimdir.

    Isıtma kabı:

    Yemeklerin uzun saatler boyunca sıcak ve taze kalmasını sağlayan özel kaplardır.

    İ Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    İğne:

    Örgü yaparken ve düğme dikerken kullanılan birçok iğne çeşidi mevcuttur. Bunların başında çengelli iğne geliyor. Overlok makineleri ve dikiş makineleri için üretilen iğne türleri de mevcuttur.

    İskemle:

    Ahşap, plastik ve metal malzemelerinden üretilen iskemlelerin kolçaklı ve fileli çeşitleri de vardır.

    İp:

    Eşyaları bir yere ya da birbirine bağlamaya yarayan iplerin birçok türü vardır. Bunların arasında en çok kullanılanları örgü ipleri, halat ve çamaşır ipidir.

    İngiliz Anahtarı:

    Tadilat ve onarım işlerinde kullanılır. Somun anahtarı olarak da bilinir.

    Baş harfi İ olan diğer eşyalar şunlardır: İşitme cihazı, İplik ve İbrik.

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