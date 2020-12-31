I Ve İ İle Eşya İsimleri: I, İ Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Islak mendil I harfi ile başlayan ve günlük hayatta en çok kullanılan eşyaların başında geliyor. Temizlikte kullanılan ıslak mendillerin bebekler için özel üretilmiş çeşitleri de mevcuttur.



I Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Izgara:



Et pişirmede kullanılan ızgara, barbekü adıyla da bilinir.



Işıldak:



Genellikle elektrikler kesildiğinde kullanılan ve pilli-şarjlı çeşitleri bulunan aydınlatma cihazıdır.



Isıtıcı:



Fan ve elektrikli sobalara verilen genel isimdir.



Isıtma kabı:



Yemeklerin uzun saatler boyunca sıcak ve taze kalmasını sağlayan özel kaplardır.



İ Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



İğne:



Örgü yaparken ve düğme dikerken kullanılan birçok iğne çeşidi mevcuttur. Bunların başında çengelli iğne geliyor. Overlok makineleri ve dikiş makineleri için üretilen iğne türleri de mevcuttur.



İskemle:



Ahşap, plastik ve metal malzemelerinden üretilen iskemlelerin kolçaklı ve fileli çeşitleri de vardır.



İp:



Eşyaları bir yere ya da birbirine bağlamaya yarayan iplerin birçok türü vardır. Bunların arasında en çok kullanılanları örgü ipleri, halat ve çamaşır ipidir.



İngiliz Anahtarı:



Tadilat ve onarım işlerinde kullanılır. Somun anahtarı olarak da bilinir.



Baş harfi İ olan diğer eşyalar şunlardır: İşitme cihazı, İplik ve İbrik.