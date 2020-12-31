I Ve İ İle Eşya İsimleri: I, İ Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Baş harfi ''İ'' olan eşyaların başında ipekten üretilmiş ürünler var. Tekstil sektöründe en çok kullanılan kumaşlardan biri olan ipekten perde ve halı da imal edilir. İ ve ı ile eşya isimleri hangileri, bu eşyaların özellikleri nelerdir? Merak eden okurlar için listeledik.
Islak mendil I harfi ile başlayan ve günlük hayatta en çok kullanılan eşyaların başında geliyor. Temizlikte kullanılan ıslak mendillerin bebekler için özel üretilmiş çeşitleri de mevcuttur.
I Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Izgara:
Et pişirmede kullanılan ızgara, barbekü adıyla da bilinir.
Işıldak:
Genellikle elektrikler kesildiğinde kullanılan ve pilli-şarjlı çeşitleri bulunan aydınlatma cihazıdır.
Isıtıcı:
Fan ve elektrikli sobalara verilen genel isimdir.
Isıtma kabı:
Yemeklerin uzun saatler boyunca sıcak ve taze kalmasını sağlayan özel kaplardır.
İ Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
İğne:
Örgü yaparken ve düğme dikerken kullanılan birçok iğne çeşidi mevcuttur. Bunların başında çengelli iğne geliyor. Overlok makineleri ve dikiş makineleri için üretilen iğne türleri de mevcuttur.
İskemle:
Ahşap, plastik ve metal malzemelerinden üretilen iskemlelerin kolçaklı ve fileli çeşitleri de vardır.
İp:
Eşyaları bir yere ya da birbirine bağlamaya yarayan iplerin birçok türü vardır. Bunların arasında en çok kullanılanları örgü ipleri, halat ve çamaşır ipidir.
İngiliz Anahtarı:
Tadilat ve onarım işlerinde kullanılır. Somun anahtarı olarak da bilinir.
Baş harfi İ olan diğer eşyalar şunlardır: İşitme cihazı, İplik ve İbrik.