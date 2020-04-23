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    23.04.2020 - 16:30 |

    İbra Ne Demek? İbra Kararı Ve İbra Yetkisi Nedir?

    İbra kelimesi gündelik yaşamın farklı alanlarında kullanılan sözcükler arasındadır. Bu kelime tek başına kullanılabildiği gibi farklı eklemeler ile cümle grubu olarak da ele alınabilmektedir. Böylece değişik anlamları geldiği söylenebilir. Peki, ibra ne demek? İbra kararı ve ibra yetkisi nedir? İşte detaylar.

    İbra Ne Demek? İbra Kararı Ve İbra Yetkisi Nedir?

    İbra kelimesi Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘temize çıkarma’ anlamına gelmektedir. Bu köken üzerinden farklı kelimeler ile cümle grubu oluşturmak suretiyle değişik konular için değerlendirilebilmektedir.

    İbra Ne Demek?

    İbra kelimesinin anlamı ‘temize çıkarma’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş olan İbra özellikle gündelik yaşamda ibra etmek şeklinde değerlendirilir. İbra etmek yani ibra kararı ise ‘beraat’ kelimesi ile eşdeğer anlam taşımaktadır.

    Aynı şekilde en çok merak edilen kelime gruplarından biri de İbra yetkisi olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda ibra yetkisi ise ‘aklama belgesi’ olarak öne çıkmaktadır. Özellikle hem devlet kurumları hem de özel sektör için verilen belli başlı bazı kararlar için en çok kullanılan kelimeler arasında yer alıyor

     

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