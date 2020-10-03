İç Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle İç Anadolu Şehirleri
İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesinden sonra Türkiye'nin en büyük 2. bölgesidir. Ülkemizin yüz ölçümü bakımından en büyük kenti olan Konya, bu bölgede yer alır. En kalabalık şehri Ankara'dır. Ankara, aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık 2. şehridir. İç Anadolu Bölgesi illeri ve ilçeleri nelerdir? Nüfusları ile birlikte derledik.
İç Anadolu Bölgesinde 172 ilçe bulunmaktadır. En az ilçeye sahip olan şehri Niğde, yüz ölçümü bakımından en küçük olan şehri ise Kırıkkale'dir.
İç Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?
1- Ankara
Başkent Ankara, 25 ilçeden oluşur.
İlçeleri - Çankaya - Evren - Keçiören - Yenimahalle - Ayaş - Mamak - Çamlıdere - Etimesgut - -Nallıhan - Sincan - Kalecik - Altındağ - Güdül - Pursaklar - Bala - Gölbaşı - Şereflikoçhisar - Polatlı - Akyurt - Çubuk - Elmadağ - Kahramankazan - Beypazarı - Haymana - Elmadağ
2- Eskişehir
İlçeleri - Odunpazarı - Han - Tepebaşı - Sivrihisar - Mihalgazi - Çifteler - Sarıcakaya - Seyitgazi - İnönü - Alpu - Günyüzü - Mihalıççık - Mahmudiye
3- Aksaray
İlçeleri - Merkez - Sarıyahşi - Ortaköy - Ağaçören - Eskil - Gülağaç - Sultanhanı - Güzelyurt,
4- Kırşehir
İlçeleri - Merkez- Akçakent - Kaman - Mucur - Boztepe - Çiçekdağı
5- Niğde
İlçeleri - Merkez - Çamardı - Altunhisar - Bor - Çiftlik - Ulukışla
6- Yozgat
İlçeleri - Merkez - Çandır - Sorgun - Akdağmadeni - Aydıncık - Yerköy - Çayıralan - Boğazlıyan - Yenifakılı - Sarıkaya - Çekerek - Saraykent - Şefaatli
7- Sivas
İlçeleri - Merkez- Şarkışla - Doğanşar - Yıldızeli - Gölova - Suşehri - Akıncılar - Gemerek - İmranlı - Zara - Altınyayla - Kangal - Ulaş - Gürün - Divriği - Hafik - Koyulhisar
8- Karaman
İlçeleri - Merkez - Başyayla - Ermenek - Ayrancı - Sarıveliler - Kazımkarabekir
9- Kayseri
İlçeleri - Melikgazi * Özvatan - Kocasinan - Akkışla - Talas - Develi - Felahiye - Yahyalı - Hacılar - Bünyan - Sarıoğlan - Pınarbaşı - İncesu - Tomarza - Yeşilhisar
10 - Nevşehir
İlçeleri - Merkez - Ürgüp - Kozaklı - Avanos - Acıgöl - Gülşehir - Derinkuyu - Hacıbektaş
11- .Kırşehir
İlçeleri - Merkez - Akçakent - Kaman - Boztepe - Mucur - Çiçekdağı - Akpınar
12- .Kırıkkale
İlçeleri - Merkez - Çelebi - Yahşihan - Karakeçili - Keskin - Bahşili - Delice - Sulakyurt - Balışeyh
13- Çankırı
İlçeleri - Merkez- Orta - Bayramören - Çerkeş - Korgun - Ilgaz - Atkaracalar - Şabanözü - Kızılırmak - Kurşunlu - Yapraklı - Eldivan - Kızılırmak
İç Anadolu Bölgesi İlleri ve Nüfusları
Ankara - 5 milyon 505 bin
Eskişehir - 872.000
Konya - 2 milyon 206 bin
Sivas - 648.000
Kayseri - 1 milyon 390 bin
Kırşehir - 242.000
Çankırı - 217.000
Niğde - 365.000
Yozgat - 425.000
Karaman - 252.000
Kırıkkale - 286.500
Nevşehir - 298.600
Aksaray - 413.000