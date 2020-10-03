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    03.10.2020 - 22:49 |

    İç Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle İç Anadolu Şehirleri

    İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesinden sonra Türkiye'nin en büyük 2. bölgesidir. Ülkemizin yüz ölçümü bakımından en büyük kenti olan Konya, bu bölgede yer alır. En kalabalık şehri Ankara'dır. Ankara, aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık 2. şehridir. İç Anadolu Bölgesi illeri ve ilçeleri nelerdir? Nüfusları ile birlikte derledik.

    İç Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle İç Anadolu Şehirleri

    İç Anadolu Bölgesinde 172 ilçe bulunmaktadır. En az ilçeye sahip olan şehri Niğde, yüz ölçümü bakımından en küçük olan şehri ise Kırıkkale'dir.

    İç Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?

    1- Ankara

    Başkent Ankara, 25 ilçeden oluşur.

    İlçeleri - Çankaya - Evren - Keçiören - Yenimahalle - Ayaş - Mamak - Çamlıdere - Etimesgut - -Nallıhan - Sincan - Kalecik - Altındağ - Güdül - Pursaklar - Bala - Gölbaşı - Şereflikoçhisar - Polatlı - Akyurt - Çubuk - Elmadağ - Kahramankazan - Beypazarı - Haymana - Elmadağ

    2- Eskişehir

    İlçeleri - Odunpazarı - Han - Tepebaşı - Sivrihisar - Mihalgazi - Çifteler - Sarıcakaya - Seyitgazi - İnönü - Alpu - Günyüzü - Mihalıççık - Mahmudiye

    3- Aksaray

    İlçeleri - Merkez - Sarıyahşi - Ortaköy - Ağaçören - Eskil - Gülağaç - Sultanhanı - Güzelyurt,

    4- Kırşehir

    İlçeleri - Merkez- Akçakent - Kaman - Mucur - Boztepe - Çiçekdağı

    5- Niğde

    İlçeleri - Merkez - Çamardı - Altunhisar - Bor - Çiftlik - Ulukışla

    6- Yozgat

    İlçeleri - Merkez - Çandır - Sorgun - Akdağmadeni - Aydıncık - Yerköy - Çayıralan - Boğazlıyan - Yenifakılı - Sarıkaya - Çekerek - Saraykent - Şefaatli

    7- Sivas

    İlçeleri - Merkez- Şarkışla - Doğanşar - Yıldızeli - Gölova - Suşehri - Akıncılar - Gemerek - İmranlı - Zara - Altınyayla - Kangal - Ulaş - Gürün - Divriği - Hafik - Koyulhisar

    8- Karaman

    İlçeleri - Merkez - Başyayla - Ermenek - Ayrancı - Sarıveliler - Kazımkarabekir

    9- Kayseri

    İlçeleri - Melikgazi * Özvatan - Kocasinan - Akkışla - Talas - Develi - Felahiye - Yahyalı - Hacılar - Bünyan - Sarıoğlan - Pınarbaşı - İncesu - Tomarza - Yeşilhisar

    10 - Nevşehir

    İlçeleri - Merkez - Ürgüp - Kozaklı - Avanos - Acıgöl - Gülşehir - Derinkuyu - Hacıbektaş

    11- .Kırşehir

    İlçeleri - Merkez - Akçakent - Kaman - Boztepe - Mucur - Çiçekdağı - Akpınar

    12- .Kırıkkale

    İlçeleri - Merkez - Çelebi - Yahşihan - Karakeçili - Keskin - Bahşili - Delice - Sulakyurt - Balışeyh

    13- Çankırı

    İlçeleri - Merkez- Orta - Bayramören - Çerkeş - Korgun - Ilgaz - Atkaracalar - Şabanözü - Kızılırmak - Kurşunlu - Yapraklı - Eldivan - Kızılırmak

    İç Anadolu Bölgesi İlleri ve Nüfusları

    Ankara - 5 milyon 505 bin

    Eskişehir - 872.000

    Konya - 2 milyon 206 bin

    Sivas - 648.000

    Kayseri - 1 milyon 390 bin

    Kırşehir - 242.000

    Çankırı - 217.000

    Niğde - 365.000

    Yozgat - 425.000

    Karaman - 252.000

    Kırıkkale - 286.500

    Nevşehir - 298.600

    Aksaray - 413.000

     

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