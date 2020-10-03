İç Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle İç Anadolu Şehirleri

İç Anadolu Bölgesinde 172 ilçe bulunmaktadır. En az ilçeye sahip olan şehri Niğde, yüz ölçümü bakımından en küçük olan şehri ise Kırıkkale'dir.



İç Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?



1- Ankara



Başkent Ankara, 25 ilçeden oluşur.



İlçeleri - Çankaya - Evren - Keçiören - Yenimahalle - Ayaş - Mamak - Çamlıdere - Etimesgut - -Nallıhan - Sincan - Kalecik - Altındağ - Güdül - Pursaklar - Bala - Gölbaşı - Şereflikoçhisar - Polatlı - Akyurt - Çubuk - Elmadağ - Kahramankazan - Beypazarı - Haymana - Elmadağ



2- Eskişehir



İlçeleri - Odunpazarı - Han - Tepebaşı - Sivrihisar - Mihalgazi - Çifteler - Sarıcakaya - Seyitgazi - İnönü - Alpu - Günyüzü - Mihalıççık - Mahmudiye



3- Aksaray



İlçeleri - Merkez - Sarıyahşi - Ortaköy - Ağaçören - Eskil - Gülağaç - Sultanhanı - Güzelyurt,



4- Kırşehir



İlçeleri - Merkez- Akçakent - Kaman - Mucur - Boztepe - Çiçekdağı



5- Niğde



İlçeleri - Merkez - Çamardı - Altunhisar - Bor - Çiftlik - Ulukışla



6- Yozgat



İlçeleri - Merkez - Çandır - Sorgun - Akdağmadeni - Aydıncık - Yerköy - Çayıralan - Boğazlıyan - Yenifakılı - Sarıkaya - Çekerek - Saraykent - Şefaatli



7- Sivas



İlçeleri - Merkez- Şarkışla - Doğanşar - Yıldızeli - Gölova - Suşehri - Akıncılar - Gemerek - İmranlı - Zara - Altınyayla - Kangal - Ulaş - Gürün - Divriği - Hafik - Koyulhisar



8- Karaman



İlçeleri - Merkez - Başyayla - Ermenek - Ayrancı - Sarıveliler - Kazımkarabekir



9- Kayseri



İlçeleri - Melikgazi * Özvatan - Kocasinan - Akkışla - Talas - Develi - Felahiye - Yahyalı - Hacılar - Bünyan - Sarıoğlan - Pınarbaşı - İncesu - Tomarza - Yeşilhisar



10 - Nevşehir



İlçeleri - Merkez - Ürgüp - Kozaklı - Avanos - Acıgöl - Gülşehir - Derinkuyu - Hacıbektaş



11- .Kırşehir



İlçeleri - Merkez - Akçakent - Kaman - Boztepe - Mucur - Çiçekdağı - Akpınar



12- .Kırıkkale



İlçeleri - Merkez - Çelebi - Yahşihan - Karakeçili - Keskin - Bahşili - Delice - Sulakyurt - Balışeyh



13- Çankırı



İlçeleri - Merkez- Orta - Bayramören - Çerkeş - Korgun - Ilgaz - Atkaracalar - Şabanözü - Kızılırmak - Kurşunlu - Yapraklı - Eldivan - Kızılırmak



İç Anadolu Bölgesi İlleri ve Nüfusları



Ankara - 5 milyon 505 bin



Eskişehir - 872.000



Konya - 2 milyon 206 bin



Sivas - 648.000



Kayseri - 1 milyon 390 bin



Kırşehir - 242.000



Çankırı - 217.000



Niğde - 365.000



Yozgat - 425.000



Karaman - 252.000



Kırıkkale - 286.500



Nevşehir - 298.600



Aksaray - 413.000