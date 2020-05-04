İcazet Ne Demek? Tdk'da İcazet Almak, İcazetname Ve İcazet Vermek Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan icazet kelimesi “cvz” kökünden gelmektedir ve Arapça’ da icazat olarak geçmektedir. Arapça’ da icazet kelimesinin anlamı; yol veya geçit vermek, izin verme durumu olarak adlandırılmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre icazet kelimesinin anlamı; izin, onay, onaylama ve diploma şeklinde verilmiştir.



İcazet Ne Demektir?



İcazet, bir iş veya durumla alakalı izin, onay veya müsaade anlamına gelmektedir. Eskiden medrese eğitimini tamamlayan öğrencilere verilen diplomalara de icazet adı verilmektedir. Arapça’ da ruhsat anlamına da gelen icazet kelimesi tasdikli onay olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzel sanatlardan bir hat türünün adı olarak da icazet geçmektedir. Özellikle duaların, hamd ve senaların hat sanatı ile buluşturulmasına icazet adı verilmektedir.



TDK’ da İcazet Almak, İcazetname ve İcazet Vermek Kelimelerinin Anlamları Nelerdir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre icazet almak tamlamasının anlamı; izin veya onay almak, diploma almak şeklinde verilmiştir. TDK’ ya göre icazetname kelimesinin anlamı; izin belgesi, onay belgesi, diploma olarak verilmiştir. TDK’ ya göre icazet vermek tamlamasının anlamı; izin, onay vermektir.