İhraç Ne Demek? Tdk'da İhraç Etmek Ve İhraççı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

İhraç kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça’ da dışarı çıkarma anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ihraç kelimesinin anlamı; dışarıya atma, çıkarma şeklinde verilmiştir. Ticaret bakımından ise ihraç kelimesi yurt dışına mal satma şeklinde tanımlanmıştır.



İhraç Ne Demektir?



İhraç, yurt içinde üretilen bir malın yurt dışına dövize karşılık gelecek şekilde satışının yapılması demektir. Dış satım olarak da nitelendirilen ihraç, bazı hizmetlerin yurt dışına satılması anlamına gelmektedir. Bir ülkenin kendi sınırları içerisinde üretimini gerçekleştirdiği malzeme, alet, ekipman veya malları yurt dışına satması olarak bilinmektedir. İhraç, ithalin karşıtı olarak da bilinmektedir. Ülkenin dış ticaretinin dengesinde rol oynayan ihraç edilen mallar ve hizmetler olmaktadır.



TDK’ da İhraç Etmek Ve İhraççı Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ihraç etmek kelimelerinin anlamı; yurt dışına mal veya hizmet satmak şeklinde verilmiştir. Mecazi anlamı ise çıkarmak ve dışarı atma olarak belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ihraççı kelimesinin anlamı; hisse senedi, tahvil vb. kıymetli kayıtları dış piyasaya satmaya yetkili kuruluş şeklindedir.