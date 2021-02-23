İibf Nedir? İibf Bölümleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

İktisadi ve idari bölümler fakültesi bugün dünyanın en önemli ve en eskim mesleklerinden biri olmaktadır. Özellikle eğitim öğretim ve çalışma alanlarına bakıldığı zaman birçok şirket ve devlet için oldukça önemli olmaktadır.

İİBF Nedir?

İktisadi ve idari bilimler fakültesi oldukça önemli ve hemen hemen her üniversitede olan bir bölüm olmaktadır. Bölüm öğrencileri ve verdiği eğitim açısından oldukça önemli ve oldukça yön verici olmaktadır. Özellikle dünya borsasının işleyişi için İktisadi ve idari bilimler fakültesi oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır.

1929 yılında oluşan ekonomik krizde İktisadi ve idari bilimler fakültesi önemi aha da çok anlanmış olmaktadır. Bu 1929 krizine kadar genellikle borsa ve iktisat işlerini her hangi bir eğitimi olmayan bireyler yapmaktaydı. Fakat ekonomik kriz ile karşılaşılması nendi ile İktisadi ve idari bilimler fakültesi olan önem de her geçen gün artmaya başlamıştır.

İİBF Bölümleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

İktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümleri arasında en çok bilineni ve birçok kişi tarafından merak edilenleri arasında iktisat fakültesi, uluslararası ilişkiler ve muhasebe olmaktadır. Eğer iktisat fakültesini başarı ile bitirme olanağınız olur ise borsa işleri ile diğer bölümlere göre daha profesyonel ilgilenilebilmektedir. Eğer birey uluslararası ilişkiler bitirir ise dış ileri bakanlığından birçok ulusal şirkette çalışabilmektedirler. Son olarak muhasebe bölümü is şirketlerin gelir gideri için oldukça önemli olmaktadır.