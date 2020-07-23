İkilemeler Nedir? İkilemelerin Yazımı, Oluşumu Ve Görevleri Nelerdir? Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

İkilemeler aynı sözcüklerin veya birbirine yakın seslerin peş peşe kullanılması ile oluşmaktadır. Gündelik hayatta cümle içerisinde de sıklıkla kullanılır.



İkileme Nedir?



İkileme cümledeki anlamı pekiştirmek, güçlendirmek ve daha çekici hale getirmek için aynı kelimelerin, eş anlamlı veya karşıt anlamlı kelimelerin yan yana kullanılması ile oluşturulmuş sözcük gruplarına denir. İkilemelerin belirli görevleri ve oluşum şekilleri bulunmaktadır.



İkilemelerin Yazımı Nelerdir?



İkilemeyi meydana getiren sözcükler ayrı yazılırlar. Ayrıca bu sözcükler arasına noktalama işaretleri konulamaz. Fakat bazı kelimeler zamanla kalıplaşarak birleşik yazılabilir. Bazı kelimelerden birinin önüne ''m'' ünsüzü getirilerek ikilemeler oluşabilir. Bu durumlarda ikilemeler ayrı yazılmalıdır.



İkilemeler dilimizde kalıplaşmış bir şekilde kullanılır. Bu nedenle ikilemeyi oluşturan kelimeler yer değiştirilemez. Değiştirilmesi durumunda ikilemelerde anlam bozukluğu oluşur.



İkilemelerin Oluşumu Nelerdir?



İkilemelerin belirli oluşum şekilleri bulunur. İkilemelerin nasıl oluştuğunu sizlere şu şekilde listeledik:



- Aynı kelimelerin tekrar edilmesi ile oluşmaktadır.

- Eş anlamlı sözcükler ile oluşur.

- Yakın anlamlı sözcüklerin birleşmesi ile oluşur.

- Zıt ve karşıt anlamlı kelimeler ile oluşur.

- Bir anlamlı kelime ve bir anlamsız kelime ile oluşabilir. Bu şekilde oluşan ikilemelerde ilk olarak anlamsız kelime, daha sonra anlamlı kelimeler kullanılır.

- İki anlamsız kelime ile oluşabilir.

- Yasıma sözcükler ile oluşabilir.



İkilemelerin Görevleri Nelerdir?



İkilemelerin cümle içerisinde çok önemli görevleri bulunmaktadır. İkileme cümle içerisinde verilmek istenen anlamı pekiştirmek ve güçlendirmek amacı ile kullanılır. Ayrıca ikilemelerin en önemli görevi cümledeki anlatımı daha çekici hale getirmektir. Bu amaçla ikilemeler cümle içerisinde kullanılabilir. Ayrıca ikilemeler cümle içerisinde sıfat, zarf, isim görevlerinde kullanılır. Bunun dışında cümle içerisinde tamlama şeklinde de bulunabilirler.



Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı



İkilemeler ile pek çok cümle içerisinde karşılaşmak mümkündür. Farkında olmadan insanlar sözlü veya yazılı olarak gündelik hayatta ikilemeleri kullanmaktadır. Fakat ikilemelerde yazım yanlışlarının yapılmaması çok önemlidir. İkilemeler ile ilgili şu şekilde örnekler verebiliriz:



- Seninle göz göze geldik.

Burada kullanılan ikileme göz göze kelimesidir. İkileme hal eki aldığı için ayrı yazılmalıdır.



- hayatım altüst oldu.

Buradaki ikileme altüst kelimesidir. Burada birleşik yazılmasının sebebi alt üst kelimesinin zamanla kalıplaşmış bir kelime olmasıdır.



- Süt müt istemem.

Buradaki ikileme süt müt kelimesidir. Ayrı yazılmasının sebebi ikilemede yer alan kelimelerden ikincisinin önüne ''m'' ünsüzünün gelmesidir.