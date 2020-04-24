İktisat Ne Demek? Tdk'ya Göre İktisatçı Ve İktisat Etmek Kelime Anlamı Nedir?

İktisat kelimesi Arapça kökenli olarak Türkçede çok eski yıllardan bu yana gelen sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün anlamı ise ‘ekonomi’ şeklinde Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle ekonomi dünyasında farklı sektörler için sıkça kullanılan terim olarak öne çıkıyor.



İktisat Ne Demek?



TDK’ya göre iktisat kelimesinin anlamı 2 farklı şekilde ele alınabilmektedir.



- Ekonomi,

- Tutum,



Bu kelime ayrıca bilim dalı olarak da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı, bölüşümü ile ilgili sosyal bilim dalıdır.



TDK'ya Göre İktisatçı ve İktisat Etmek Kelime Anlamı Nedir? TDK’ya göre iktisatçı kelimesi ‘iktisatla ilgilenen’ biçiminde geçmektedir. Yani ekonomik açıdan bu

sektörde bulunan ve çalışma gerçekleştiren insanlar olarak söylemek mümkün. Aynı zamanda tutumlu insan şeklinde de tabir edilebilir. İktisat etme kelime grubunun da yine Türk Dil Kurumuna göre anlamı bulunmaktadır. Bu anlamı ‘para artırmak, tutumlu davranmak ya da tasarruf etmek’ olarak dile getirmek mümkün. Yani iktisat kelimesi hem bir bilim dalı olarak öne çıkıyor hem de gündelik yaşamda tasarrufu davranmak ve tutumlu olmak şeklinde değerlendiriliyor.