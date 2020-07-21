İlgi eki nedir? Örnek cümleler ile ilgi eki konu anlatımı

Farklı görevleri üzerinden değerlendirilen ilgi eki, aynı zamanda tamlayan eki olarak da bilinmektedir. Çünkü isim tamlamalarında tamlayan üzerine gelerek bu doğrultuda belirtili ad tamlaması meydana getirir. Öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken dil bilgisi açısından en önemli kurallar içerisinde yer alır. Aynı zamanda gündelik yaşamda da farkında olunmadan en sık kullanılan dil bilgisi kuralları arasında bulunuyor.

İlgi Eki Nedir?

İsim tamlamalarında tamlayanın yanına gelerek, belirtili ad tamlaması oluşturduğu için tamlayan eki olarak biliniyor. Kaynaştırma ünsüzü ile kullanılan ve isim tamlaması oluşturarak belli bir noktayı anlatan dil bilgisi kuralı ilgi eki olarak bilinir.

İlgi (tamlayan) ekleri: ın, in, un, ün, im,

Aynı zamanda kaynaştırma ünsüzleri ile, ‘nın, nin’ ekleri doğrusunda ele alınır ve kullanılır. Böylece sadece isim tamlaması üzerinden değerlendirilirken, aynı zamanda cümle içerisinde de yapanın daha anlamlı hale gelmesine olanak tanımaktadır. Bu konuda hem zamirler hem de isimler üzerinde belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler ve gelenekleri ile beraber duruma bağlı olarak değişik anlamlar ortaya çıkarır. Eğer ekler doğru biçimde bilinir ve örnekler eşliğinde pratik yapılırsa, dil bilgisi kuralları arasında yer alan ilgi eki kolaylıkla anlaşılabilir.

Örnek Cümleler ile İlgi Eki Konu Anlatımı

Öncelikle genel olarak örnek cümleler üzerinden ilgi ekine daha etkin şekilde anlatmak mümkün.

‘’Kitabın kapağı gerçekten güzel olmuş.’’

‘’Fabrikanın müdürü bugün tüm işçilere izin verdi.’’

‘’Pek çok insan benim şiirimi oldukça beğendi.’’

‘’Artık buranın yönetimi bize geçti.’’

Bu şekilde genel anlamıyla bazı örnekler üzerinden ilgi ekine daha iyi biçimde anlamak mümkün. Bu örneklere dikkat edilirse koyu renkli yazılan kısımlar ilgi ekleri olarak öne çıkıyor. Böylece tamlayan ile beraber birleşmek suretiyle isim tamlaması oluşmaktadır. Özellikle belirtili isim tamlaması olduğunu dile getirmek mümkün. İlgi eki aynı zamanda belli başlı bazı görevlere sahiptir.

Zamirlere gelerek edat grubu oluşturma:

‘’Sizin için en uygun eşin bu olduğuna inanıyorum.’’

‘’Senin kadar tembel bir insan görmedim.’’

Zamirleri ve isimleri fiillere bağlama:

‘’Hayatındaki tüm güzellikler senin olsun.’’

‘’Durum Türkiye'nin lehine sonuçlandı.

Tabii bu konuda, ‘ın, in, un, ün’ olarak öne çıkan iyelik ekleri , ‘ın, in, un, ün’ ile tamlayan ekleri ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.

‘’Ceketin düğmesi nerede bulamıyorum.’’

‘’Ceketin kafede kalmış olmalı.’’

Bütün bu kurallara dikkat etmek suretiyle güvenli şekilde ve rahatlıkla ilgi eki üzerinden örnek cümleler oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına kullanabilir veya farklı cümleler üzerinden de bütünlük sağlayabilirsiniz. Bu durum ilgi ekinin görevlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.