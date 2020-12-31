İlhan İsminin Anlamı Nedir? İlhan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Farsça uzanan İlhan ismi, Türkçede oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Aslında bu ismi pek çok kişi bilse dahi anlamı çok fazla bilinmiyor. Zira özellikle anlamı ile beraber ön plana çıkan ve önemli bir tarihi bulunan isimler arasında gelmektedir.



İlhan Ne Demek?



İlhan, ‘Moğol hükümdarlarına verilen unvan,’ şeklinde bilinmektedir. Bu sebepten dolayı tarihsel açıdan oldukça eski bir dönemi uzandığını dile getirmek mümkün. Aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de güzel bir karşılık bulduğunu söylemek gerekir. Zira bu doğrultuda, ‘İmparator’ anlamı da taşıyor. Yani hem sözcük anlamı hem de isim anlamı üzerinden kullanılabilecek en özel adlar içerisinde gelmektedir.



İlhan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Erkek çocukları için Türkiye'de en çok değerlendirilen isimlerden biri olarak İlhan öne çıkıyor. Hem anlamı hem de okunuşu ile oldukça etkili bir isim olmasının yanı sıra, Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak konusu. İlhan adı Kur'an'da yer almaz. Kökeni Farsçaya uzanan ve uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan İlhan isminin anlamı doğrultusunda, minik yavrunuz adına değerlendirmek için listeye ekleyebilirsiniz. Tek başına veya başka isimlerle bir arada değerlendirmek mümkündür.