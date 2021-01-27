İlk Yardım Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İlkyardım Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



İlk yardım kelimesi yazılışında yanlışlık yapılmasının nedeni ayrı veya bitişik yazılması konusunda olmaktadır. İlk yardım kelimesi ayrı yazılan bir kelimedir.



İlk Yardım Nasıl Yazılır?



İlk yardım kelimesi ilk yardım şeklinde iki kelimenin ayrı olarak yazılmasıyla mümkün olmaktadır. İlk yardım kelimesinin yanlış yazımı ise ilkyardım olarak yanlış yazım kabul edilmektedir.



TDK'ya Göre İlk Yardım Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre ilk yardım kelimesinin doğru yazılışı iki kelimenin ayrı şekilde yazılarak kullanılmasıdır. Yazım yanlışı olarak ise ilkyardım yazımı olarak yanlış yazım kabul edilmektedir. İlk yardım kelimesi sözlü ifade olarak birleşik kullanıldığı için yazılı olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır. Türkçe de kullanılan bazı kelimeler bitişik şekilde kullanıldığında yazım yanlışı oluşmaktadır.