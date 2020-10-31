İlköğretimde tekli eğitim hayal oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2021 bütçe programında yer alan istatistikler, eğitim-öğretimde Türkiye’nin son durumunu gözler önüne serdi. 2020’de Türkiye’deki ilkokulların yüzde 28,4’ünde; ortaokulların ise yüzde 32,43’ünde sınıf mevcutları, MEB’in mevzuatta “üst sınır” olarak belirlediği “30 öğrenci”den fazla. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “2019 sonunda sona erecek” dediği ikili eğitim 2020’de de sorun olmaya devam etti.

İkili eğitime devam

Türkiye’deki ilkokullarda öğrencilerin hâlâ yüzde 37’si; ortaokullarda ise yüzde 28’i “ikili eğitim” sisteminin içinde öğretime devam ediyor.

MEB, 2021’de merkezi bütçeden aldığı 146 milyar 920 milyon 234 bin liralık pay ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ardından en büyük bütçeli üçüncü kamu kurumu oldu. Teklife göre MEB bütçesinin 80 milyar 809 milyon 296 bin TL’sini personel giderleri için kullanılacak; 11 milyar 301 milyon 160 bin TL yatırımlara ayrılacak.

‘30 öğrenci’ çıkmazı

Teklifte yer alan istatistiklere göre MEB’in, “kalabalık sınıf”ların önüne geçmek için mevzuatta “üst sınır” olarak belirlediği, “30 öğrenci” kuralı, ne genel temel eğitimde ne de genel ortaöğretimde karşılığını bulamadı. Türkiye’deki normal liselerde sınıfların yüzde 47,88’i 30 öğrenciden daha kalabalık eğitime sahne oldu. İmam hatip liselerinde bu oran yüzde 14,58; meslek liselerinde ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. İlkokulların yüzde 28,4’ünde; ortaokulların ise yüzde 32,43’ünde sınıf mevcutları, “30 öğrenci”nin üzerine çıkarken, imam hatip ortaokullarında ise bu oran yüzde 15’te kaldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın, “2019 sonunda sona erecek” dediği ikili eğitim sorunu da sürüyor. Türkiye’deki ilkokullarda öğrencilerin hâlâ yüzde 37’si; ortaokullarda ise yüzde 28’i “ikili eğitim”de yer alıyor. İmam hatip liselerinin yüzde 99,4’ü; meslek liselerinin yüzde 96’sı; imam hatip ortaokullarının ise yüzde 90,16’sı tekli eğitime geçmiş durumda.

‘Yabancı dil’de ortalama daha iyi

2020’de genel ortaöğretimde öğrencilerin yıl sonu başarı puan ortalaması 100 üzerinden 73,77 oldu. İmam hatip liselerinde bu puan 68,12’ye, meslek liselerinde ise 62,08’e düştü. Genel liselerde yabancı dil dersi yıl sonu puan ortalaması ise 77,93 oldu. İmam hatip liselerinde bu puan 66,4, meslek liselerinde ise 59,13 olarak gerçekleşti.

Hedef tutmadı

MEB’in 2017’de yayımladığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yer verilen, “her öğrencinin, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanması” ilkesi de pratikte beklendiği gibi uygulanamadı.