‘İlkokul 1 ve 2’ler yüz yüze eğitim almalı’

İlk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitim 31 Ağustos’ta başladı, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de başlaması planlanıyor. Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere geçen yılların telafi dersleri veriliyor. Evden eğitim almakta tüm öğrenciler zorlanıyor ancak ilkokul 1 ve 2. sınıfların işi çok daha zor. Aslında onların yüz yüze eğitim almaları gerekiyor. İlkokul 1. sınıf öğrencileri için uzaktan eğitim yapılamıyor. O nedenle bu öğrenciler ile velileri heyecanla okulların açılmasını bekliyor.

İkinci sınıfa gidenler için ise telafi eğitimleri veriliyor ancak eğitimciler, derslerin okuma yazmayı çözenlere yönelik hazırlandığına dikkat çekiyorlar. Mart ayında okullarda yüz yüze eğitimin ara verildiği dönemde okuma yazmayı henüz çözen öğrencilerin çoğu bildiklerini unutmuş durumda. O nedenle derslerden verim alamıyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu kaydederek “1. ve 2. sınıf, 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir” dedi.

Bütçe ayrılmalı

Yaptıkları saha araştırmalarında, öğrencilerin uzaktan eğitimden nitelikli şekilde faydalanamadığını tespit ettiklerini dile getiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 1. sınıfta olan öğrencilerimiz başta okuma yazma olmak üzere, temel bilgi ve becerileri kazanabilme sürecini tamamlayamamış, gerekli önlemler de alınmadığı için öğrencilerin öğrendikleri bilgileri unutma süreci hızlanmıştır” diye konuştu. “16 Mart’tan 31 Ağustos’a kadar aylar geçmesine rağmen hâlâ gerekli önlemlerin alınmaması, hazırlıkların tamamlanmaması yaşadığımız kaygıları artırmakta” açıklamasında bulunan Aydoğan, şunları söyledi:

“Özellikle küçük yaş grupları başta olmak üzere yüz yüze eğitime başlanması için eğitime yeterli bütçe ayrılmalı, öğretmen, ek personel ataması yapılmalı, okulların ihtiyacı olan temizlik, dezenfektan, koruyucu malzeme eksiksiz sağlanmalı.”

HERKESİN SORUNU AYRI

Veliler de uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunları sosyal medyadan dile getirdiler:

- 2. sınıf EBA’da ilk ders bölme oldu. Dağıttığınız kitaplarda bölme en son. Çocuk çarpma yapmadan nasıl bölme yapacak? Çocuğum anlamadı.

- Özel okullardaki online dersler 8-9 saat yapılıyor! Buna kim dur diyecek? Bir çocuğu sabahtan akşama kadar ekran karşısında tutmak sağlıklı mıdır?

- Çalışan anne babaların çocuklarının evde yalnız kalmaları mümkün değil. Mesai devam ediyor, izinler pandemide bitti. Çocuklar kreşe gidiyor, uzaktan eğitime katılamıyor bununla ilgili bir çalışma yok mu?

- Bizim cep telefonumuz, tablet ve masaüstü bilgisayarımız olmasına rağmen iki günde, herhangi birinden EBA’ya zor erişim sağladık. Peki imkânı olmayanlar ne yapacak?