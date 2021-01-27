İlkokul Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre İlkokul Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

İlkokul, zorunlu eğitimin başlangıcı olarak sayılan 4 yıl süren eğitimin ilk aşaması olan kurumdur. Erkek ve kız çocuklarının bir arada temel eğitim ve öğretimin sağlanması amacıyla eğitim veren devlet kurumudur.



İlkokul Nasıl Yazılır?



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TDK'ya Göre İlkokul Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



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