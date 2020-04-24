İllegal Ne Demek? Kısaca İllegal Yol Kelimesinin Anlamı Nedir?

İllegal kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Dilimize Fransızca dilinden geçmiş bir kelimedir. Fakat ülkemizde sıklıkla kullanılır. İllegal kelimesi anlamı yasa dışı demektir.

İllegal Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Yasal olmayan yollar ile yapılmış işler işler için illegal kelimesi kullanılır. İllegal kelimesi pek çok cümlenin içerisinde kullanılır. Yasaların uygun görmediği işlere için kullanılan bir kelimedir.

İllegal kelimesi günlük hayatta cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Fakat herkes anlamını bilemeyebilir. İllegal kelimesi anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden bulmak mümkündür. Kelimenin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Yasa dışı, kanun dışı, kanunsuz

İllegal Yol Kelimesinin Anlamı Nedir?

İllegal yol da çoğu zaman gündelik hayatta kullanılan kelimelerdir. İllegal yol kelimelerinin anlamı ise kişilerin kanun dışı veya yasa dışı bir yola başvurması, aynı zamanda kanunsuz bir yolda ilerlemesi diyebiliriz.