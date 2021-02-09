İltizam Sistemi Nedir? Kısaca İltizam Sisteminin Yararları Nelerdir, Neden Kaldırılmıştır?

İltizam sistemi ile vergi toplanması amaçlanmıştır. Bu sayede vergiler daha kolay bir şekilde toplanacaktır. İltizam sistemi nedir ve yararları nelerdir? gibi sorular herkes tarafından merak edilmektedir. Bunun için İltizam sisteminin ayrıntılarını bilmeniz gerekmektedir.

İltizam Sistemi Nedir?

İltizam, Osmanlı'da uygulanmış olan bir vergi sistemidir. Bu sistem ile devlete ait olan gelirlerin bir bölümü belli bir bedel karşılığında kişilere verilirdi. Daha sonra ise o kişilerden vergi olarak toplanırdı. Bunun amacı ise vergi toplama işini kişilere vermek ve bu yolla daha fazla gelir elde etmekti. Vergiyi toplayan kişilere mültezim adı verilirdi. Mültezimler sayesinde vergiler daha kolay bir şekilde toplanmıştır.

İltizam Sisteminin Yararları Nelerdir?

- Vergiler daha hızlı bir şekilde toplanmıştır.

- Devletin gelirleri artmıştır.

- Devletin vergiyi toplamak için uğraşmasına gerek kalmamıştır.

- Vegiler peşin alındığı için Devletin kasasına nakit para girmiştir.

- Ekonomi daha canlı tutulmuştur.

İltizam Sistemi Neden Kaldırılmıştır?

İltizam sistemi, Osmanlı Devleti'nde uzun bir zaman devam etmiş bir sistemdir. 2. Mahmut zamanına gelindiğinde ise bu sistem kaldırılmıştır. Kaldırılmasının nedeni ise ilk başlarda kolaylık sağlayan bu sistemin zamanla kontrolden çıkmasıdır.

Ülke geneline yayılan bu sistemi kontrol etmek zorlaşmıştır. Ayrıca, mültezimler bulundukları bölgedeki halktan zorla ve daha fazla vergi almaya çalışmıştır. Vergiyi ödeyemeyen halk toprağını bırakıp gitmek zorunda kalmıştır. Sonuç olarak ise bu sistemden vazgeçilerek ortadan kaldırılmıştır.