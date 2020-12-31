İlyas İsminin Anlamı Nedir? İlyas Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İlyas kökeni İbranice olan ve Türkiye'de çok fazla kullanılan en güzel isimlerden biridir. Özellikle İslami açıdan önemli bir yere sahip olması ile beraber, tarihi ve anlamı üzerinden de oldukça sevilen bir isimdir. Erkek çocukları için kullanılan ve televizyonda veya internette de çok sık duyulan isimler arasında geliyor.



İlyas Ne Demek?



Hem genel anlamı hem de tarihi anlamı ile beraber İlyas farklı manalara sahip güzel isimlerden biridir.



- Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmetmiş olan İsrail peygamberi

- Mersin ağacı



Bu şekilde İlyas isminin anlamı ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinden de sevilen bir addır. Köklü bir geçmişe sahip olan ve uzun yıllardır erkek çocukları için Türkiye'de kullanılan İlyas adı, günümüzde hala değerlendirilen özel isimlerden biridir.



İlyas İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Minik yavruları için kullanmak isteyen anne ve babalar İlyas isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. İlyas adı Kur'an'da geçer. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ismi üç yerde geçen İsrail peygamber olarak da ifade edilmektedir. Aynı zamanda Hızır (A.S.) olduğunu dile getirenler de bulunuyor