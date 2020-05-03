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    03.05.2020 - 20:14 |

    İnfilak Ne Demek? Tdk'da İnfilak Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    İnfilak kelimesi zaman zaman farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Genellikle haberlerde ve çeşitli olayların anlatımında sıklıkla kullanılmaktadır. İnfilak kelimesinin anlamını bilerek kullanabilir ve kullanım alanlarında anlatılanları daha iyi anlayabilirsiniz. İnfilak ne demek? TDK ‘da infilak etmek kelimesinin anlamı nedir? Sorularını sizin için cevapladık.

    İnfilak Ne Demek? Tdk'da İnfilak Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    İnfilak kelimesi genellikle infilak etmek şeklinde kullanılan bir kelimedir. Bir şeyin infilak etmesi, çok güçlü bir şekilde patlaması demektir.

    İnfilak Ne Demek?

    İnfilak kelimesi Arapça kökenli olup Türkçe de sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. İnfilak güçlü bir patlama anlamına gelmektedir. Bir şeyin aniden çok güçlü bir şekilde patlaması ve çok daha büyük hacimde patlama oluşturması durumunu anlatmak için kullanılmaktadır.

    Genellikle infilak etmek şeklinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda çok büyük bir patlama oluşturma özelliği bulunan gaz ve maddeler de infilak maddesi olarak adlandırılmaktadır.

    TDK' da İnfilak Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türkçede kullanılan hemen hemen tüm kelime, sözcük ve deyimlerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. TDK sözlüğünde infilak kelimesi güçlü bir biçimde patlama anlamına gelmektedir. Yine TDK sözlüğünde infilak etmek kelimesi de yer almaktadır. İnfilak etmek bir nesne ya da maddenin patlaması olarak açıklanmaktadır.

    TDK sözlüğünde infilak etmek kelimesinin mecaz anlamı ise, şiddetle ve aniden ortaya çıkmak olarak açıklanmaktadır. Genellikle duyguların gösterilmesi, ortaya çıkması hallerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Birikmiş duyguların infilak etmesi olarak kullanılmaktadır.

     

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